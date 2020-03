100 tys. zł od LINK4 dla warszawskiego szpitala

LINK4 przekazuje kwotę 100 tys. zł szpitalowi klinicznemu z oddziałem położniczym w Warszawie. To reakcja spółki na rosnące potrzeby placówek medycznych w czasie pandemii koronawirusa

W ostatnich tygodniach pracownicy służby zdrowia toczą heroiczną walkę o zdrowie i życie Polek i Polaków w całym kraju. Pandemia wiursa, wywołująca chorobę COVID-19, wpłynęła na funkcjonowanie całego społeczeństwa, a szczególnie placówek medycznych, które pilnie potrzebują wsparcia finansowego. To sytuacja, która wymaga niestandardowych rozwiązań, dlatego LINK4 podjął decyzję o przekazaniu 100 tys. zł Szpitalowi Klinicznemu im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie.

Z dużym uznaniem obserwujemy zaangażowanie pracowników służby zdrowia w walce ze skutkami koronawirusa. Wsparcie finansowe płynie szerokim strumieniem do szpitali zakaźnych, ale w potrzebie są także inne szpitale, których funkcjonowanie jest zagrożone przez pandemię. Dlatego, w poczuciu społecznej odpowiedzialności, zdecydowaliśmy się wesprzeć szpital przy ul. Karowej w Warszawie. To placówka, w której, mimo pandemii, bardzo prężnie działa oddział położniczy, i która pilnie potrzebuje środków finansowych, by zapewnić właściwą ochronę swoim pacjentom i całemu personelowi medycznemu – wyjaśnia Agnieszka Wrońska, prezes zarządu LINK4.

Wsparcie finansowe szpital przeznaczy na cele statutowe związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Chodzi o uzupełnianie bieżących zapasów, w tym środków ochrony osobistej, a także inne doraźne działania, które placówka podejmuje w celu ochrony pacjentów i personelu szpitala. Szpital apeluje także o przekazanie maseczek, które są niezbędne, by we właściwy sposób zabezpieczyć personel, sprawujący opiekę m.in. nad kobietami w ciąży i noworodkami.

Sprawne i efektywne leczenie to przede wszystkim bezpieczeństwo lekarzy, pielęgniarek i położnych, ale także pozostałych pracowników, niewidocznych na co dzień w kontaktach bezpośrednich z pacjentem szpitala. Rękawiczki, kombinezony ochronne, maseczki, płyny do dezynfekcji czy przyłbice to wyposażenie niezbędne w czasie pandemii koronawirusa. Lista potrzeb jest znacznie dłuższa, a zasoby, szczególnie dziś, w tym trudnym dla nas czasie, kurczą się w niepokojącym tempie. Poza tym obserwujemy znaczny wzrost cen wymienionych materiałów. Dlatego zabezpieczenie personelu jest priorytetem, bo tylko wtedy będziemy w stanie bezpiecznie leczyć i być nadal w ciągłej gotowości – podkreśla Anastazja Więckiewicz, zastępca dyrektora Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie.