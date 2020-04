Biznes może liczyć na różne formy pomocy

Osoby samozatrudnione mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wsparcie może być przyznane na trzy miesiące.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa przewiduje, że osoby samozatrudnione będą mogły skorzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od spadku obrotów. Jeśli obroty spadły o co najmniej 30 proc., dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. Jeśli natomiast obroty spadły o co najmniej 50 proc., wówczas wysokość dofinansowania to 70 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z kolei w sytuacji spadku obrotów o co najmniej 80 proc. dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Wsparcie może być przyznane na trzy miesiące. MRPiPS zwraca uwagę, że rząd może w drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres. Dofinansowanie jest wypłacane co miesiąc (po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane).

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Przedsiębiorca, który chce otrzymać wsparcie, nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora urzędu, poprzez platformę praca.gov.pl lub bezpośrednio w urzędzie pracy.

Zwolenienie ze składek ZUS

Świadczenie postojowe - dla kogo?

Rząd szacuje, że nawet 2,2 mln osób samozatrudnionych i pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych będzie mogło skorzystać z tzw. świadczenia postojowego. Jego wysokość to 2080 zł brutto, a w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej - 1300 zł brutto.

Świadczenie postojowe to rodzaj jednorazowej wypłaty z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku zagrożenia epidemicznego. Mogą się o nie ubiegać zarówno osoby samozatrudnione, jak i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że świadczenie mogą otrzymać te osoby samozatrudnione, których przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu wcześniejszym. Nie może on też być wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS.

Ważne jest również, aby osoba zatrudniona miała zarejestrowaną działalność przed 1 lutego 2020 r. Dodatkowo świadczenie będzie przysługiwać również osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą po 31 stycznia i przychód z jej prowadzenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku również nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Świadczenie postojowe wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł brutto. Natomiast w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą, rozliczających się w formie karty podatkowej - świadczenie wynosić będzie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł brutto.

Z kolei w przypadku osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej, aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła był uprawniony do świadczenia, musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r. Świadczenie nie będzie przysługiwać osobom, które w miesiącu wcześniejszym uzyskały przychód wyższy niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby zatrudnione na umowie cywilnoprawnej będą mogły otrzymać świadczenie w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł brutto.

W przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej i których przychód z tych umów nie przekroczył 1300 zł, wysokość świadczenia postojowego będzie równa sumie wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów. Przykładowo, w przypadku 3 umów cywilnoprawnych na kwotę 300 zł każda, świadczenie postojowe wynosić będzie 900 zł.

Osoby chcące uzyskać świadczenie będą musiały złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dofinansowanie do pensji pracowników

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów w następstwie COVID-19. MRPiPS opublikowało informację o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie.

Podpisana we wtorek wieczorem przez prezydenta Andrzeja Dudę specustawa zakłada, że przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Dofinansowanie będzie przyznawane maksymalnie na trzy miesiące (Rada Ministrów może rozporządzeniem przedłużyć ten okres). Zgodnie z ustawą, dofinansowanie może być przyznane tylko mikro-, małym oraz średnim przedsiębiorcom. „Wielkość pomocy nie jest uzależniona od rozmiaru przedsiębiorcy - różnica będzie wynikała z oczywistej różnicy w liczbie pracowników, których może zatrudniać dany przedsiębiorca, np. mały przedsiębiorca zatrudnia więcej pracowników niż mikroprzedsiębiorca, a zatem może objąć wnioskiem większą liczbę pracowników” - zaznacza MRPiPS.

Jeśli w efekcie epidemii obroty spadły o co najmniej 30 proc., wówczas dofinansowanie może zostać przyznane w wysokości do 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń), jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

W przypadku obrotów niższych o co najmniej 50 proc. dofinansowanie może zostać przyznane w wysokości do 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne), jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Z kolei w przypadku obrotów niższych o co najmniej 80 proc. dofinansowanie może być przyznane w wysokości do 90 proc. wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (wg stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane).

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz - po jego zakończeniu - czas równy temu okresowi. W innym przypadku przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.

Formularz wniosku o dofinansowanie będzie dostępny na stronach internetowych urzędów pracy, na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia: https://psz.praca.gov.pl/, jak również na platformie: Praca.gov.pl.

Więcej informacji o warunkach jakie należy spełnić, aby otrzymać wsparcie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-firm-podpowiadamy-jak-uzyskac-pomoc.

PAP/ as/