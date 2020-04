Aviva wspiera pracowników służby zdrowia

Aviva chce zapewnić mobilność pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w walkę z epidemią w sytuacji, gdy doszło do awarii auta lub kolizji.

Dlatego każdy pracownik służby zdrowia, który ma samochód ubezpieczony w Avivie, będzie mógł skorzystać ze świadczeń, jakie gwarantuje najszerszy dostępny zakres assistance – bez względu na to, jaki wariant wybrał kupując ubezpieczenie. Będą więc mogli skorzystać z samochodu zastępczego na 14 dni czy holowania do warsztatu bez limitu kilometrów w całej Polsce.

Natomiast pracownicy służby zdrowia, którzy zostali poszkodowani przez osoby ubezpieczone w Avivie, mogą liczyć na priorytetową likwidację szkody, a także wszelką pomoc przy organizacji auta zastępczego czy holowania pojazdu po zdarzeniu.

Pracownicy służby zdrowia potrzebują wszechstronnego wsparcia – my pomagamy im sprawnie dojechać do pracy i wrócić do domu w razie kłopotów na drodze – mówi Katarzyna Pietrzak, dyrektor w Aviva Towarzystwie Ubezpieczeń Ogólnych.