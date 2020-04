Spółka od gier najdroższa na giełdzie!

Gdy inni tracą ta spółka rośnie! CD Projekt jest obecnie najdroższą firmą na polskiej giełdzie!

CD Projekt to wieloletni wydawcy gier i twórcy serii gier o Wiedźminie a także nadchodzącego „Cyberpunka 2077”. Teraz, wskutek kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa spółka stała się firmą o największej kapitalizacji w Polsce! Giełdowa wartość CD Projektu to obecnie 27,11 mld zł, co sprawia, że jest droższa nawet od PKO BP (ta wynosi 27,03 mld złotych).

Wzrost wartości wypadł w świetnym momencie - dopiero co wczoraj CD Projekt zapowiedział ważne elementy rozwoju „Gwinta” - swojej gry karcianej, umiejscowionej w świecie Wiedźmina.

Business Insider/ as/