Policja otoczyła Moskwę. Rosja zwiększyła patrole

Na wszystkich drogach wjazdowych do Moskwy dyżurują patrole policji drogowej, które kontrolują ruch i pytają kierowców o cel przyjazdu do stolicy - przekazał w sobotę rzecznik stołecznej policji Władimir Wasienin.

W samej stolicy patrole wzmocniła gwardia narodowa.

Funkcjonariusze policji prowadzą obecnie całodobowe patrole we wszystkich dzielnicach stolicy. Oprócz tego na wszystkich wjazdach do miasta pracują oddziały policji drogowej, które kontrolują ruch i wyjaśniają z obywatelami cel ich przybycia do stolicy - powiedział Wasienin.