Banki w pandemii także pomagają

W okolicznościach pandemii banki uznały za bardzo potrzebne inicjowanie programów o charakterze pomocowym, które bezpośrednio przekładają się nie tylko na wymiar materialny, ale również społeczny - powiedział prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

„W tych szczególnych okolicznościach za bardzo potrzebne uznaliśmy inicjowanie programów o charakterze pomocowym, które bezpośrednio przekładają się nie tylko na wymiar materialny, ale również społeczny. To przede wszystkim wsparcie walczącej z koronawirusem +na pierwszym froncie+ służby medycznej oraz osób, które zachorowały. Wśród tych działań można przykładowo wskazać zakup tysięcy testów na obecność wirusa, dziesiątki milionów złotych wsparcia finansowego dla szpitali, pomoc logistyczną czy też zakup nowoczesnych urządzeń diagnostycznych” - stwierdził Pietraszkiewicz.

ZBP poinformował, że przy angażowaniu się w tego typu działania pomocowe, banki zwracają szczególną uwagę na wsparcie najbliższej, lokalnej społeczności. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych placówek, świadczących usługi na konkretnym obszarze. „Banki myślą również o bezpieczeństwie swoich pracowników oraz klientów, w tym o grupie wymagającej szczególnego wsparcia, czyli seniorach” - czytamy w informacji, opublikowanej przez ZBP.

Wedle ZBP niezwykle istotnym aspektem w obliczu epidemii i wdrożonych restrykcji stało się funkcjonowanie seniorów w środowisku nowych technologii, w tym w obszarze bankowości elektronicznej i mobilnej. „Wyzwanie w zakresie potrzeby edukacji swoich klientów jest zadaniem rozumianym przez liczne banki, które na swoich profilach publikują informacje o takim właśnie charakterze” - napisano.

Jako przykład podano Bank Pocztowy, który stworzył dodatkową podstronę internetową „Razem zadbajmy o bezpieczeństwo”, gdzie zamieszczone są informacje dotyczące dobrych praktyk w zakresie korzystania z bankowości w okresie podwyższonego ryzyka zarażenia koronawirusem. W raporcie wskazano również Bank Pekao S.A., który na platformie „Strefa Seniora” zamieszcza pakiety materiałów dla seniorów. Mogą tam dowiedzieć się m.in. jak bezpiecznie załatwić codzienne sprawy bez wychodzenia z domu, a także mogą zapoznać się z artykułami poradnikowymi, czy ciekawostkami dotyczącymi nowych technologii.

Związek przypomniał, że bankowcy bardzo szybko przystąpili do akcji #zostanwdomu, dostosowując większość oferowanych usług do obsługi zdalnej przez klientów, bez konieczności wizyty w oddziale.

„Banki podejmują inicjatywy samodzielnie jako instytucje zaufania publicznego, ale też zachęcają swoich pracowników do aktywnego uczestnictwa w kreowaniu działań poprzez m.in. wpływ na wybór najbardziej potrzebnej inicjatywy, która zostanie sfinansowana. Warto także pamiętać, że statystyki przekazane przez banki do ZBP nie obejmują inicjatyw indywidualnych ponad 160-tysięcznej rzeszy pracowników sektora bankowego. Są oni bardzo aktywni społecznie i solidarni, za co w imieniu całego sektora bankowego chciałbym podziękować” - dodał Pietraszkiewicz.

ZBP poinformował, że Bank Millennium w ramach swojego mecenatu kultury i akcji #zostanwdomu promuje filmy festiwalu Millennium Docs Against Gravity wprowadzone online, a także udostępnia w sieci wersje spektakli teatralnych, emitowanych przed laty przez TVP w ramach Pereł Millennium. „Z myślą o najmłodszych bank udostępnia także materiały edukacyjne Finansowego Elementarza dla dzieci w wieku przedszkolnym” - napisano.

Inne instytucje starają się wspierać rodziców, którzy obecnie stoją przed wyzwaniem nie tylko pracy zdalnej, ale także jednoczesnej opieki nad swoimi dziećmi. Jako przykład ZBP przywołuje fundację mBanku, która publikuje cykl wideoporadników dla rodziców pod nazwą #dzieciwdomu, który jest dostępny na profilu FB mBanku. „Poradniki są publikowane cyklicznie przez trzy tygodnie i prowadzone przez psycholog, współautorkę wydanej przez mFundację książki +Dziecinnie prosta matematyka+” - podał Związek.

PAP/ as/