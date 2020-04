Niemcy rozważają pomoc publiczną dla dużych firm

Niemiecki rząd nie wyklucza pomocy państwowej dla dużych firm, ale warunkiem powinno być wstrzymanie wypłat dywidend i premii dla kierownictwa - powiedział w poniedziałek minister gospodarki Peter Altmaier.w publicznym radiu Deutschlandfunk.

„Chcemy, aby duże i ważne firmy, które odgrywają rolę na rynku światowym, pozostały konkurencyjne także po kryzysie” - oświadczył Altmaier.

Minister zaznaczył, że rząd rozpatruje ewentualną pomoc dla niemieckich linii lotniczych Lufthansa. „Rząd podejmie wspólną decyzję, gdy wszystkie informacje znajdą się na stole, a Lufthansa zawnioskuje o pomoc” - poinformował.

Altmaier zaznaczył również, że duże przedsiębiorstwa w przypadku korzystania z pomocy państwowej, będą musiały zrezygnować z wypłacania dywidend. Musiałoby też dojść do zaprzestania wypłacania premii dla kierownictwa - zasugerował.

Lufthansa prowadzi negocjacje z rządem federalnym na temat pomocy państwowej w wysokości „od 9 do 10 mld euro” - napisał w poniedziałek dziennik „Handelsblatt”. Jak wynika z wewnętrznej korespondencji firmy, do której dotarli dziennikarze, flota Lufthansy ma zmniejszyć się w wyniku skutków pandemii koronawirusa o ok. 100 maszyn. Może to prowadzić do zwolnień pracowników.

„Nawet politycy za pomocą upaństwowienia nie będą w stanie zapobiec koniecznemu zaciskaniu pasa” - ocenił „Handelsblatt” sytuację Lufthansy.

PAP/kp