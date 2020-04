Zasiłek dla bezrobotnych tylko dla wybranych

W większości miast urzędy pracy wciąż są zamknięte. Utrudnia to zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna, a tym samym staranie się o zasiłek.

Urząd pracy z Warszawy odsyła wszystkich do formularzy internetowych lub na specjalną infolinię. W Krakowie „urząd jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi stron”. Wrocław? Tu także numerem jeden jest komunikat o zamkniętej placówce. „Wpuszczani będą tylko pracownicy”. A do tego: „wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta zostają odwołane”. Podobnie jest w Katowicach czy w Gdańsku. A dodzwonienie się na infolinie jest mocno utrudnione. Do konsultanta dostaną się najszybsi lub najbardziej wytrwali.

Kiedy osoba bezrobotna może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?:

- Po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy - nie otrzymano odpowiedniej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego

- Kiedy po półtora roku przed momentem zarejestrowania (przez okres co najmniej rok) była zatrudniona i otrzymywała wynagrodzenie w postaci co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego była opłacana składka na poczet Funduszu Pracy,

- Jeżeli świadczyła usługi na bazie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeśli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i FP stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

- Gdy opłacała składki na rzecz ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i FP stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Ministerstwo Rozwoju przewiduje, że do końca roku liczba bezrobotnych w Polsce urośnie o ponad 50 proc. W tej chwili oficjalnie poszukujących pracy jest 909 tys. (to ostatnie aktualne dane, jeszcze za marzec). A zasiłek pobiera margines. Osoby bez pracy, które mają prawo do zasiłku w Polsce nie stanowią więcej niż 20 proc. wszystkich bezrobotnych. Zasiłek dla bezrobotnych wynosi od 689 do 1033 zł brutto. Na rękę bezrobotny może mieć od 483 zł do 701 zł.

