Obajtek: Musimy dostosować teraz strategie Energi i Orlenu

Przejęcie Energa SA przez PKN ORLEN pozwoli na stworzenie silnego koncernu multienergetycznego z dużym udziałem odnawialnych źródeł w produkcji energii i rozbudowaną siecią dystrybucyjną – przekonywali podczas specjalnego briefingu poświęconego transakcji wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych i prezes PKN ORLEN, Daniel Obajtek

Polski Koncern Naftowy od dłuższego czasu rozbudowuje i dywersyfikuje produkcję m.in. poprzez akwizycję i udane procesy restrukturyzacyjne. Ma tez doświadczenie w przejęciach – od litewskich Możejek, przez czeski Unipetrol, aż po trwający wciąż proces przygotowania fuzji z gdańską Grupą LOTOS. Przejmowana właśnie Grupa Energa daje petrochemicznemu liderowi możliwość rozbudowy części energetycznej – OZE z farmami wiatrowymi i sieć dystrybucji, a także

Jak podkreśla Daniel Obajtek, prezes Orlenu kluczem do sukcesu ma być budowa w Orlenie multienergetycznego konsorcjum, które sprosta wyzwaniom coraz silniejszej konkurencji na światowych rynkach, ale również będzie odpowiedzią na wyzwania technologiczne XXI wieku – jak choćby te związane z rosnącą popularnością napędów elektrycznych i budową niezbędnej infrastruktury dla posiadaczy aut nowej generacji, w tym napędu wodorowego.

Czytaj też: https://wgospodarce.pl/informacje/78648-orlen-na-ostatniej-prostej-do-przejecia-kapitalowego-energi

To strategia PKN. 18 kwietnia Orlen zawarł ze Skarbem Państwa porozumienie dotyczące polityki w sektorze energetycznym po przejęciu Energi. Koncern paliwowy zadeklarował, że będzie kontynuował jej inwestycje strategiczne. Koniecznie będzie jednak, jak powiedział nam prezes Obajtek – dostosowanie strategii energetycznej grupy do działań podejmowanych w PKN.

Musimy dostosować strategię Energi i Orlenu. Musimy połączyć pewne rzeczy, dostosować obie struktury. Nie chcemy i nie będziemy przecież dublować pewnych działań, chcemy wykorzystać kompetencje Energi. Ten plan budowania synergii już mamy i pewne zmiany będą zarówno po stronie Energi, jak i Orlenu – mówił nam prezes PKN ORLEN.

Z pewnością namysłu wymaga rozwój pionu energetycznego w samym Orlenie, który już od jakiegoś czasu przygotowuje inwestycje w farmy wiatrowe offshore na Bałtyku. Orlen jest już czwartym co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce, a przejęcie Energi pozwoli na dalszy, dynamiczny rozwoju biznesu opartego na dystrybucji i sprzedaży prądu. Jednak integracja obu podmiotów to nie tylko szansa na bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych przez obie spółki zasobów produkcyjnych – w tym możliwości osiągnięcia synergii biznesowej (obniżenia kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu skali działalności). Fuzja pozwoli również na integrację działów naukowo-badawczych i wdrożenie całkowicie nowych, rewolucyjnych rozwiązań dla klientów korzystających już teraz z bogatej palety produktów i usług płockiego giganta. Jakby tego było mało, ogromnym atutem nowej grupy będzie szeroka dywersyfikacja wykorzystywanych w podstawowej działalności zasobów – od paliw kopalnych poprzez odnawialne źródła energii.

Rozmyślamy, negocjujemy w zespołach – ta praca dostosowania strategii obu firm jeszcze przed nami. Czeka nas bardzo dużo pracy. Samo przejęcie to dopiero początek. Kryzys, który się rysuje pokazuje, że musimy skończyć z takim politykierstwem, z postsowieckim układem spółek skarbu państwa – takim przekonaniem, że to mój obszar, moja spółka, moja strefa. Trzeba z tym skończyć, żeby móc reagować na sytuacje kryzysowe i inwestować. Inaczej się nie wzmocnimy – mówił Daniel Obajtek.

Prezes PKN Orlen zapowiedział też, że uzyskane dzięki transakcji 85 proc. głosów na walnym zgromadzeniu w Grupie Energa to nie koniec akwizycji.

Grupa ORLEN ma zasadę, że zawsze dąży do tego, by mieć 100 procent udziałów. Tak zrobiliśmy w przypadku Możejek, tak też było z Unipetrolem, gdzie sam przeprowadzałem końcowe wezwanie na akcje. Teraz musimy jednak skupić się na dostosowaniu grup, wyzwoleniu pewnych wartości i synergii, optymalizacji.

Czytaj też: https://wgospodarce.pl/informacje/78645-historia-drogi-do-fuzji-orlenu-z-energa

mac/KP