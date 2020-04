Ministerstwo Zdrowia: 129 nowych zakażeń, 26 zgonów

Liczba zdiagnozowanych chorych na COVID-19 wzrosła we wtorek do 12 218, po wykryciu 129 nowych przypadków. Zmarło 26 kolejnych osób. Łącznie, od potwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia, zmarło w Polsce 596 osób - wynika z zestawienia Ministerstwa Zdrowia opublikowanego we wtorek po południu.

Dane resortu mówią o śmierci kolejnych 26 chorych: 73-letniego mężczyzny zmarłego w Kędzierzynie-Koźlu, 68-letniego mężczyzny i 94-letniej kobiety w Raciborzu, 70-letniego mężczyzny w Bytomiu, 96-letniej kobiety w Zgierzu, 86-letniego mężczyzny w Radomsku, 85-letniej kobiety w Gdańsku, 76-letniego mężczyzny w Grudziądzu, 81-letniej kobiety i 83-letniej kobiety w Kozienicach, 80-letniego mężczyzny, 89-letniego mężczyzny, 53-letniego mężczyzny, 83-letniego mężczyzny, 92-letniej kobiety, 89-letniej kobiety, 91-letniej kobiety, 83-letniej kobiety i 87- letniej kobiety w Warszawie, 75-letniego mężczyzny, 71-letniej kobiety w Radomiu, 73-letniej kobiety we Wrocławiu, 46-letniego mężczyzny w Kędzierzynie Koźlu (mieszkaniec woj. dolnośląskiego), 86-letniej kobiety w Obornikach Śląskich, 95-letniej kobiety w Wolicy, 86-letniego mężczyzny w Poznaniu.

Łącznie od momentu wykrycia pierwszego zakażonego umarło 596 osób.

Natomiast 129 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem dotyczy województw: dolnośląskiego (25), śląskiego (22), kujawsko-pomorskiego (19), wielkopolskiego (17), mazowieckiego (15), łódzkiego (14), podkarpackiego (8), małopolskiego (3), podlaskiego (2), pomorskiego (2) i opolskiego (2).

Według ostatnich danych ministerstwa dotychczas wyzdrowiały 2 655 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 12,8 tys. testów.

