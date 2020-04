Nadawcy VOD złożą się na polską kinematografię

Składka pobierana od nadawców VOD na rzecz polskiej kinematografii to postulat, który nasze środowisko zgłaszało od dawna i wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy audiowizualnej, której termin wdrożenia upływa we wrześniu - powiedział PAP prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski.

Bromski odniósł się w ten sposób do zapisów zmieniających ustawę o kinematografii, które znalazły w projekcie nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Proponowane przepisy nakładają na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie obowiązek dokonywania wpłat na rzecz PISF. Składki w wysokości 1,5 proc. przychodu, uzyskanego z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych, wejdą w pulę środków, które są rozdysponowywane na przedsięwzięcia z zakresu kinematografii, czyli np. na produkcję filmów, organizację festiwali i innych wydarzeń filmowych. Obecnie analogiczną opłatę wnoszą m.in. nadawcy telewizyjni, właściciele kin, dystrybutorzy, czyli podmioty, które czerpią przychody z eksploatacji dorobku polskiej kinematografii.

Jak podkreślił Bromski, wpłaty od nadawców VOD na rzecz polskiej kinematografii to postulat, który jego środowisko zgłaszało „od dawna”, a zarazem jest to „wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy audiowizualnej, której termin wdrożenia i tak upływa we wrześniu br.”. Dodał, że filmowcy czekają teraz „na implementację kolejnej dyrektywy, która zapewni twórcom dochody z eksploatacji ich utworów w internecie, czyli obejmie internet prawami autorskimi, a termin wdrożenia tej dyrektywy minie w przyszłym roku”.

Według niego, zapis w projekcie tarczy 3.0 to „normalizacja sytuacji, w której właściciele platform korzystali bez opłat autorskich ani w gruncie rzeczy bez podatku z repertuaru polskich twórców filmowych”. „Do tego stopnia przyzwyczaili się do takiej sytuacji, że teraz podobno będą protestować. Niemniej jednak chcieliby korzystać z tego za darmo i czerpać zyski” - powiedział prezes SFP.

Bromski zwrócił uwagę, że koszt utrzymania platformy VOD jest „nieporównywalnie niższy” od kosztu utrzymania kin i od „wszystkich innych form dystrybucji, które jednak ponoszą opłaty i na rzecz kinematografii polskiej”. „W dobie pandemii, kiedy kina są zamknięte, a ludzie siedzą w domach, te platformy przeżywają prawdziwy boom. Ich dochody wzrosły kilkakrotnie. Ta tendencja prawdopodobnie się utrzyma, bo ludzie się przyzwyczają do tej formy oglądania filmów i seriali, więc w dalszym ciągu będą mieć te dochody znaczne i taki bunt z ich strony czy niezgoda na to jest po prostu głęboko niemoralną postawą” - ocenił.

Projekt nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 został we wtorek przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu.

W uzasadnieniu projektu oszacowano, że nałożenie na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie obowiązku dokonywania wpłat na rzecz PISF przyniesie tej instytucji przychód w wysokości ok. 15 mln zł do końca roku 2020 oraz co najmniej 20 mln zł rocznie w kolejnych latach.

PAP/kp