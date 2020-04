Premier na FB o odwołaniu 14 dniowej kwarantanny

Mam bardzo dobre informacje dla wszystkich pracowników i uczniów, którzy pracują lub uczą się u naszych sąsiadów, czyli w Niemczech, na Litwie, na Słowacji i w Republice Czeskiej - napisał premier na facebooku. Od dnia 4️⃣maja będą mogli wrócić do pracy i nauki. Nie będą musieli przechodzić obowiązkowej, 14-dniowej kwarantanny. Po analizach epidemiologicznych i we współpracy z rządami wspomnianych krajów oraz po konsultacjach z samorządami podjęliśmy wspólnie tę ważną decyzję, na którą czekali pracownicy transgraniczni i ich rodziny.

Przyrost nowych zakażeń jest relatywnie niski i stabilny. Nie wygraliśmy z epidemią, ale mamy ją w coraz większym stopniu pod kontrolą. Możemy więc działać bardziej zdecydowanie, aby życie gospodarcze mogło znowu zacząć nabierać tempa.

Jednocześnie musimy pamiętać, że przedwczesne otwarcie granic to duże ryzyko. Dlatego wyważenie interesu ekonomicznego pracowników transgranicznych i bezpieczeństwa waszych wspólnot samorządowych to spacer po linie. W żadnym wypadku nie możemy stracić równowagi. Priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi. Jeśli dopuścimy do reaktywacji wirusa na terenach przygranicznych zaprzepaścimy to co udało się dotychczas osiągnąć.

Musimy nadal z żelazną konsekwencją przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego i jednocześnie być w ciągłym dialogu z mieszkańcami - to pozwoli obniżyć napięcie. To kwestia odpowiedzialności za mieszkańców poszczególnych powiatów i moi rozmówcy świetnie to rozumieją.

Czytaj także: Opieka w żłobkach i przedszkolach od 6 maja! Pytania o maturę

Z serca dziękuję za dzisiejsze konsultacje przedstawicielom samorządów. Wzięli udział:

Andrzej Bednarek – Starosta Policki

Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński

Michał Wasilewski – Starosta Gorzowski

Grzegorz Garczyński – Starosta Krośnieński

Józef Radzion – Starosta Żarski

Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki

Krzysztof Wiśniewski – Starosta Jelenio-górski

Jaroslaw Gęborys – Starosta Kamiennogórski

Piotr Soczyński – Starosta Głubczycki

Mieczysław Szczurek – Starosta Cieszyński

Grażyna Orczyk – Burmistrz Złotego Stoku

Tomasz Korczak – Burmistrz Międzylesia

Piotr Lewandowski – Burmistrz Dusznik Zdroju

Renata Surma – Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej