Totalizator Sportowy przekazał blisko 10 mln zł na walkę z pandemią

Polskie placówki medyczne i badawcze cały czas mogą liczyć na wsparcie ze strony spółek Skarbu Państwa.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, przekazał już blisko 10 mln złotych na walkę z koronawirusem. Rozpoczęto również sukcesywne przekazywanie środków aktualnie zbieranych dzięki sprzedaży produktów LOTTO online.

Totalizator Sportowy swoje pierwsze działania wspierające polską służbę zdrowia w walce z pandemią podjął już w marcu, kiedy przekazał darowiznę w wysokości 4 mln złotych na rzecz 6 szpitali. Pieniądze trafiły do placówek w Tychach (MEGREZ Spółka z o.o.), Lublinie (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1), Tomaszowie Mazowieckim (Tomaszowskie Centrum Zdrowia), Warszawie (Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego), Jarosławiu (Centrum Opieki Medycznej) oraz Sanoku (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej). Środki przeznaczono na zakup sprzętu medycznego i materiałów ochrony osobistej.

Część powyższej kwoty w wysokości 410 tys. zł wsparła poza szpitalami także działania diagnostyczne prowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Pieniądze pozwolą na wykonywanie badań laboratoryjnych w kierunku COVID-19 potwierdzających prawidłowość rozpoznania zakażenia, występowanie choroby zakaźnej lub identyfikację biologicznych czynników chorobotwórczych. To działania istotne dla zdrowia pacjentów, lecz także dla szerszych celów nadzoru epidemiologicznego.

Poza wsparciem finansowym, Totalizator Sportowy pomógł kilkudziesięciu szpitalom również rzeczowo – spółka rozdysponowała ze swojej floty 90 samochodów. Auta wspomagają placówki, służąc m.in. do przewozu personelu medycznego, transportu sprzętu, środków ochrony osobistej i leków, a także ewakuacji pacjentów z ognisk koronawirusa. Zarówno samochody, jak i darowizna pieniężna, zostały przekazane za pośrednictwem Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Utrzymywanie się stanu epidemii na terenie kraju i realne efekty wcześniejszych działań przełożyły się na jeszcze większe zaangażowanie Totalizatora Sportowego. Z końcem marca Zarząd spółki podjął decyzję o bezterminowym przekazywaniu 10 procent ze wszystkich zakładów i losów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lotto.pl na walkę z pandemią i co ważne – ograniczenie jej skutków. Aktualnie zebrano prawie 3 mln złotych, a każdy zakład zawierany internetowo nadal powiększa tę kwotę.

Totalizator Sportowy rozpoczął już przekazywanie zbieranych dzięki Internautom środków potrzebującym instytucjom. W pierwszej kolejności 502 tys. zł z puli „10 procent” trafi do Wojskowego Instytutu Medycznego z siedzibą przy ul. Szaserów w Warszawie. Szpital przeznaczy je na zakup sprzętu (m.in. aparatów EKG, defibrylatorów, kardiomonitorów, materaców odleżynowych, zestawów do infuzjoterapii i monitorowania parametrów życiowych).

Dołożyliśmy wszelkich starań, by w walce z pandemią COVID-19 obserwować jej przebieg i sprawnie reagować na potrzeby społeczeństwa. Skierowaliśmy nasze wsparcie do szpitali i placówek badawczych. Cieszy nas, że podjęta w 2018 roku decyzja o umożliwieniu Polakom grania przez Internet teraz procentuje w dosłownym tego słowa znaczeniu. Każdy gracz lotto.pl dokłada cegiełkę do wsparcia przekazywanego na rzecz służby zdrowia – podsumowuje dotychczasowe działania Totalizatora Sportowego Prezes Zarządu, Olgierd Cieślik.

Działania spółek Skarbu Państwa na rzecz zwalczania pandemii koordynuje Ministerstwo Aktywów Państwowych. Dotychczasową współpracę w tym niezwykle ważnym obszarze komentuje szef resortu, wicepremier Jacek Sasin:

Działania spółek Skarbu Państwa, w tym również Totalizatora Sportowego to doskonały przykład ich zaangażowania na rzecz odpowiedzialności społecznej w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Pragnę podkreślić, że udzielone przez spółki wsparcie finansowe i materialne, umożliwia wszystkim służbom skuteczniejsze działania w walce z epidemią koronawirusa i zapewnia im bezpieczne warunki pracy.- powiedział Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

Warto również przypomnieć, że poza przekazaniem łącznie blisko 10 mln złotych na wsparcie bezpośredniej walki z koronawirusem i skutkami pandemii, spółka włączyła się w akcję #zostańwdomu, inicjując autorski program #MilionySposobówNaNudę. Na dedykowanej stronie internetowej influencerzy i osobistości ze świata sportu zachęcają do odpowiedzialnej postawy i kreatywnego spędzania czasu w domu. Ponadto od początku trwania stanu epidemii w Polsce Totalizator Sportowy dokłada starań, by zapewnić bezpieczeństwo i higienę w funkcjonujących punktach sprzedaży LOTTO należących do sieci własnej.

