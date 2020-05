Prezydent: Nowa umowa programowa z NSZZ "Solidarność"

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nową umowę programową z NSZZ „Solidarność”. Zakłada ona m.in. utrzymanie programów społecznych i kontynuację reformy systemu emerytalnego z uwzględnieniem interesu pracowników o najdłuższym stażu pracy.

We wtorek w Warszawie prezydent Andrzej Duda i przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podpisali nową umowę programową. Poprzednia umowa pomiędzy „Solidarnością” a ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą została podpisana 5 maja 2015 r.

Andrzej Duda powiedział, że dla niego ostatnie pięć lat, to przede wszystkim czas zmieniania Polski w wielu aspektach zgodnie z treścią porozumienia z „Solidarnością”.

„Bo ono ujęło te aspekty najważniejsze, te które rzeczywiście były wtedy powszechnie wyrażanym pragnieniem ludzi na wszystkich moich spotkaniach. Czyli przede wszystkim obniżenie wieku emerytalnego, przede wszystkim dbałość o rodzinę wychowującą dzieci, to kwestia godności człowieka, to kwestia tego, że przecież wtedy statystyki pokazywały, że w Polsce są głodne dzieci, co dzisiaj w standardach Unii Europejskiej, w której jesteśmy, jest czymś niewyobrażalnym” - podkreślił.