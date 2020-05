Jak oszczędzać w czasach kryzysu?

Niestety ze względu na panującą na całym świecie pandemię dziś wszyscy musimy uczyć się, jak oszczędzać.

Wielu ludzi, którzy dotychczas mogli pozwolić sobie na życie na dobrym poziomie, musi dziś martwić się o pieniądze potrzebne na opłacenie podstawowych rachunków. Ogromna część rynku zamarła i ani sprzedawcy nie notują przychodów, ani klienci nie mogą kupić potrzebnych urządzeń. W ostatni piątek listopada przypada Black Friday, czyli przyniesiony ze Stanów Zjednoczonych zwyczaj przedświątecznych wyprzedaży. Dzień ten oryginalnie rozpoczyna okres świątecznych zakupów, zaś w Polsce jest okazją na nawet siedemdziesięcioprocentowe promocje. W tym roku Black Friday może stać się prawdziwym przebudzeniem rynku po ograniczeniach, które wniosła pandemia. Jak kupować bezpiecznie za ponad dwukrotnie niższą cenę?

Nadchodzące przebudzenie światowego rynku

Pandemia koronawirusa zmusiła przedsiębiorców do zamykania sklepów i ograniczenia w ten sposób sprzedaży. Ci, którzy dysponują zapleczem w postaci sklepu internetowego, mogą przynajmniej w części odrobić straty przez bezpieczną sprzedaż wysyłkową. Bądźmy jednak świadomi, że nie jest to najlepszy czas na robienie dużych zakupów. To nie tak, że teraz nie zdarzają się awarie, a my nie potrzebujemy nowego sprzętu. Rozsądek nakazuje jednak myśleć o tym, jak oszczędzać i nie kupować rzeczy, które nie są niezbędne.

Black Friday wypada zawsze w ostatni piątek listopada, rozpoczynając przedświąteczny sezon wyprzedaży. W tym roku termin ten jest wyjątkowy, ponieważ w efekcie kryzysu Black Friday może okazać się dniem niespotykanego dotychczas spadku cen. Dla kogoś, kto planuje zakup nowego telewizora, komputera, czy nawet piekarnika, oznacza to tylko jedno - wyprzedażowy piątek w ostatnim tygodniu listopada będzie na to najlepszym momentem.

Allegro przygotowuje się na Black Friday

Wśród wszystkich sklepów internetowych w Polsce trudno jest znaleźć realną konkurencję dla stron takich jak Allegro. Ceni się je głównie ze względu na najniższą cenę, która wynika z porównania wielu ofert od różnych sprzedawców. Allegro cieszy się dużym zainteresowaniem podczas pandemii, ponieważ zamówienia wysyłane są bezpośrednio pod wskazany adres. To gwarantuje bezpieczeństwo - nie trzeba opuszczać domu, a złożone zamówienie można opłacić z góry natychmiastowym przelewem. Ponieważ Allegro znane jest jako pośrednik bezpiecznej sprzedaży, nie wszyscy spodziewają się, że również tam organizowane będą promocje z okazji Black Friday. Ceny niższe o kilkadziesiąt procent na stronie, która i bez tego proponuje całą masę produktów za najmniejszą możliwą kwotę - tak, to możliwe.

Na październik bieżącego roku datuje się tak zwaną drugą falę zakażeń koronawirusem. Wyprzedażowy Czarny Piątek prawdopodobnie nie będzie w pełni bezpiecznym dniem na podróże po zatłoczonych marketach. W trosce o swoje zdrowie najlepiej będzie obserwować promocje w internecie. Poza tym, czy dostawa do domu nie jest wygodna?

Black Friday 2020 inne niż wszystkie?

Przedświąteczne promocje co roku są wyjątkowym dniem w sprzedaży, lecz czy w tym roku wyglądać będą inaczej? Trudno jest to stwierdzić. Wciąż w pewnych kwestiach pozostać musimy przy prognozach. Niezależnie od tego, czy Black Friday odbędzie się głównie w sklepach internetowych, będzie to moment niesamowicie potrzebny gospodarce i to nie tylko polskiej. Jakich cen się spodziewać? Już wcześniej promocje sięgały nawet 70 % obniżki ceny. Jak będzie w tym roku, tego nie będziemy wiedzieć aż do 27 listopada. Wiadomo jednak, że będzie to najlepszy moment na zakupy i to w różnych branżach.

Szczególną uwagą cieszą się promocje Black Friday na sprzęt elektroniczny jak smartfony, komputery, tablety, czy telewizory. Nie oznacza to jednak, że obniżkami nie będą objęte urządzenia AGD, akcesoria domowe, kosmetyki, czy nawet odzież. Korzystając z wyszukiwarki na Allegro, już w poprzednich latach można było kupić ubrania marek takich jak Calvin Klein czy Nike za dyskontową cenę.

Nawet największe firmy tracą swoje dochody ze względu na panującą pandemię. Wyprzedaże takie jak Black Friday mogą okazać się pomocne dla pracy producentów - nawet jeśli zaproponują oni wyjątkowo niską cenę, zagwarantuje im to sprzedaż na wysokim poziomie, która dziś jest na miarę prawdziwego złota.

Zaplanuj zakupy na listopad

Z pewnością dla wielu osób najbliższe miesiące będą trudne pod kątem finansowym. Chociaż listopadowy Black Friday wydaje się odległy, jego termin działa tak naprawdę na naszą korzyść. Do tego czasu większość z nas powinna poradzić sobie z największymi trudnościami. Powrócimy do pracy, a nasz domowy budżet powoli wracać będzie do stanu sprzed pandemii. 27 listopada jest więc doskonałą datą, aby zaplanować wyprzedaż. Dzięki niej będziemy w stanie kupić wszystko, czego potrzebujemy, po wyjątkowo niskich cenach. Z drugiej strony tak samo skorzystają na tym firmy, mogąc odnotować wreszcie oczekiwane zyski ze sprzedaży. Black Friday będzie w tym roku wyjątkowo wyczekiwaną okazją. Nie pozostaje nic innego, jak z niecierpliwością oczekiwać listopadowych wyprzedaży w sklepach.