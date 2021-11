Do 20% rabatu na OC i pakiet OC/AC w LINK 4 – razem świętujmy Black Friday!

W LINK4 Black Friday to nie tylko piątek, to prawdziwy Black Week! Wyczekiwany przez wszystkich festiwal promocji trwa przez cały tydzień aż do 30 listopada. LINK4 proponuje nowym klientom indywidualnym do 20% rabatu na obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz pakiet OC/AC. Taka zniżka cen dla tej samej, niezmiennie wysokiej, jakości i jedynego w swoim rodzaju wachlarza usług to prawdziwa okazja.

Większość Polaków, kupując OC, kieruje się głównie jego kosztem, jednak w przypadku Autoc asco niebagatelne znaczenie ma także zakres ubezpieczenia. Oferowany przez LINK4 pakiet OC/AC nie tylko zabezpiecza przed skutkami finansowymi kradzieży czy uszkodzenia auta np. w wyniku żywiołów (wichura, gradobicie), ale daje też klientom szeroki zakres dodatkowych świadczeń w ramach pakietu. Polisa OC/AC zapewnia ochronę pojazdu od następstw wszelkich zdarzeń (ALL RISK), a dodatkowo do każdego ubezpieczenia OC lub OC/AC oferowany jest Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony.

Black Friday

Z tej wyjątkowej oferty skorzystała pani Marta (60 l.) spod Torunia:

Zawsze byłam osobą dynamiczną, nie mogłam usiedzieć w miejscu. Jeszcze kilkanaście lat temu osoby w moim wieku uważano za seniorów i widziano raczej w bujanym fotelu niż za kierownicą auta. Na szczęście sporo się zmieniło! Ja sama uwielbiam jeździć samochodem – i całe szczęście, bo tak względy zawodowe, jak i rodzinne sprawiają, że często siadam za kółkiem. Wiąże się to, jak każdy wyjazd na szosę, z pewnym ryzykiem.

Tym bardziej że codziennie w drodze do miasta przejeżdżam przez zalesione okolice. Wystarczy wspomnieć sytuację sprzed pół roku – jechałam wtedy do pracy, gdy nagle na asfalt wbiegła cała rodzina dzików. Wypadek był dość poważny, skasowało mi prawy reflektor, uszkodzeniu uległ pas przedni, maska, chłodnica i oczywiście prawy błotnik. Na szczęście mnie nic się nie stało. Po ochłonięciu zadzwoniłam pod numer, który widniał w polisie. Pracownicy LINK4 podeszli do sprawy bardzo profesjonalnie, okazując mi pełne wsparcie. Bardzo szybko pojawiła się wezwana pomoc drogowa. Mój samochód odwieziono do wskazanego przeze mnie serwisu i skosztorysowano szkodę na podstawie cen części alternatywnych, według wybranego przeze mnie wariantu AC o nazwie Kosztorys, co umożliwiło mi otrzymanie odszkodowania „od ręki”.

To właśnie w takich chwilach - gdy przychodzi do likwidacji szkody - okazuje się, czy nasz ubezpieczyciel się sprawdza. Ja wiem, że na LINK4 mogę w pełni polegać. Bogata oferta ubezpieczenia w LINK4 i fachowa pomoc powypadkowa dają mi poczucie bezpieczeństwa za każdym razem, gdy wsiadam do mojego auta.

Pani Marta zdecydowała się na sposób naprawy szkody w wariancie Kosztorys. Warto wiedzieć, że LINK4 oferuje swoim Klientom także wariant Warsztat: wtedy odszkodowanie jest ustalane na podstawie stawki roboczogodziny obowiązującej w warsztacie wykonującym naprawę i ceny części oryginalnych, a naprawa musi być udokumentowana fakturami. Często odbywa się to bezgotówkowo między warsztatem a ubezpieczycielem i w ogóle nie angażuje klienta.

Decydując się teraz na ubezpieczenie OC lub OC/AC w LINK4, nowi klienci dodatkowo zyskują do 20% rabatu w ramach oferty Black Friday. Aby skorzystać z promocji, wystarczy wejść na stronę www.LINK4.pl, zadzwonić na numer 22 4444444 i podać kod BF2021 lub udać się do agenta (tu obowiązuje kod BF21) i wykupić ubezpieczenie komunikacyjne w obniżonej cenie. Rabat obowiązuje od poniedziałku 22 listopada aż do wtorku 30 listopada. Takiej okazji nie wolno przegapić!

O szczegóły promocji warto zapytać bezpośrednio naszych konsultantów pracujących na infolinii lub wejść na stronę www.link4.pl, gdzie znajdziemy również szczegółowe warunki ubezpieczenia w OWU.

