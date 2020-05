Instytut Kościuszki: 5G ma nie tylko wymiar geoekonomiczny

Sieć 5G będzie miała zastosowanie w krytycznych dla państwa i gospodarki sektorach, co wygeneruje skokowy wzrost innowacyjności, produktywności, automatyzacji.

Stanie się również elementem bezpieczeństwa militarnego kraju, poinformowała prezes Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht. Jako infrastruktura krytyczna musi być odpowiednio zabezpieczona, czemu służyć ma Toolbox 5G rekomendowany przez Komisję Europejską.

5G to nie jest po prostu kolejne G. Sieć piątej generacji będzie miała zastosowanie w krytycznych dla państwa i gospodarki sektorach, co wygeneruje skokowy wzrost innowacyjności, produktywności, automatyzacji, autonomizacji, łączności (connectivity) i obejmie takie sektory, jak m.in. medyczny, logistyczny, energetyczny, rolniczy, i pozwoli na rozwój w ich ramach takich technologii jak AI, QC, przemysł 4.0, autonomiczny transport, smart city, wiele innych. Te sektory są i będą krytyczne dla bezpieczeństwa państwa i ciągłości gospodarczej - powiedziała Albrycht podczas webinara „Bezpieczeństwo 5G”.

Zaznaczyła, że 5G będzie miało także zastosowanie militarne, co spowoduje, że będzie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego i nowych technologii wojskowych. Te dwie kwestie sprawiają, że 5G ma znaczenie geopolityczne, bo może zadecydować o bezpieczeństwie, ale i potędze danego kraju czy regionu w przypadku UE.

Zaawansowane technologie, w tym także 5G, zaczynają odgrywać kluczową rolę w repertuarze narzędzi do projekcji siły teraz w formule soft power. Sieć 5G ma jednak także potencjał stania się w przyszłości narzędziem hard power z uwagi na swoje m.in. potencjalne militarne zastosowanie oraz możliwość wpływania przez adwersarzy na prawidłowe funkcjonowanie tejże sieci, która zasilać będzie krytyczne sektory. A zatem jednym z kryteriów siły we współczesnym świecie stał się arsenał technologiczny, którym poszczególne kraje dysponują i które są w stanie produkować i eksportować - dodała szefowa Instytutu Kościuszki.

Prezes stowarzyszenia Cyfrowa Polska Michał Kanownik wskazał, że sieć 5G z uwagi na wysoką wrażliwość na zagrożenia i jej przyszłe duże znaczenie dla całej unijnej gospodarki, powinna być odpowiednio zabezpieczona.

Dlatego właśnie Toolbox 5G to fundament budowy systemu bezpieczeństwa sieci 5G w krajach Unii Europejskiej. Narzędzia i rozwiązania, które się w nim znalazły są rekomendowane przez Komisję Europejską do wprowadzenia w krajach członkowskich. Toolbox jasno zaznacza te zagrożenia, które mogą wystąpić przy budowie sieci piątej. Gwarantuje również, że każdy operator sieci 5G będzie posiadał odpowiednią strategię dywersyfikacji dostawców sprzętu do budowy sieci. Nie chodzi tu o tylko o wyeliminowanie uzależnienia od jednego dostawcy, ale także o zapewnienie równowagi dostawców w poszczególnych krajach. O tym, w jaki sposób państwa wdrożą te zalecenia dowiemy się za 2-3 miesiące. Proces ten intensywnie przebiega obecnie w każdym z krajów - wskazał Kanownik.