Kolejne wsparcie LOTOSU w walce z pandemią

500 tys. kombinezonów i 300 tys. przyłbic i 100 tys. ochraniaczy na buty – tyle materiałów łącznie pozyskała Grupa LOTOS na rzecz walki z pandemią. W poniedziałek 18 maja we Wrocławiu wylądowała ostatnia transza środków ochrony indywidualnych zakupionych przez koncern na zlecenie polskiego rządu. Operację po raz kolejny zorganizowano w ramach programu SALIS.

W poniedziałek 18 maja, chwilę po godz. 11.00, na lotnisku Wrocław-Strachowice wylądował czwarty i ostatni już transport środków ochrony indywidualnej zakupionych przez Grupę LOTOS na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tym razem samolot AN-124 na swoim pokładzie przywiózł głównie kombinezony ochronne (ok. 170 tys. szt.). Wszystkie swoje działania koncern koordynuje będąc w stałym kontakcie z Ministerstwem Aktywów Państwach.

Spółki Skarbu Państwa stanęły na wysokości zadania. Od początku epidemii koronawirusa w Polsce wspierały służby medyczne i porządkowe, sprowadzały niezbędne wyposażenie, przystosowały własne linie produkcyjne do wytwarzania płynów dezynfekcyjnych, pomagały i pomagają swoim partnerom i kontrahentom. Doceniamy widoczną w spółkach społeczną odpowiedzialność biznesu, zwłaszcza, że czeka je niełatwa walka o miejsce w gospodarczym świecie po pandemii – powiedział wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

To kolejna dostawa zorganizowana w ramach NATO-wskiego programu SALIS (Strategic Airlift International Solution). W związku z tym w operację zaangażowane było również Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Polskie Siły Zbrojne. Wsparcie logistyczne zapewniła Agencja Rozwoju Przemysłu. Za odbiór i przekazanie środków do magazynów odpowiedzialna jest Agencji Rezerw Materiałowych współpracująca w tym zakresie z Pocztą Polską. Dzisiejszy transport zostanie przewieziony do magazynu zlokalizowanego niedaleko Olkusza (w Zalesiu Golczowskim – woj. małopolskie). Finalnie środki będą dystrybuowane do szpitali w całej Polsce zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

– Pandemia koronawirusa i sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, wymaga od nas mobilizacji do wspólnego działania dla dobra naszego kraju. To dlatego aktywnie włączamy się w pomoc dla polskich placówek medycznych. Środki, które dziś z kolejnym transportem dotarły do Polski, są tam nadal towarem pierwszej potrzeby. Grupa LOTOS zamierza w dalszym ciągu wspierać służbę zdrowia – podkreślił Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

LOTOS od początku pandemii włącza się we wsparcie polskich służb medycznych i mundurowych walczących z COVID-19. Spółka przekazała w sumie na ten cel ponad 7,5 mln zł. Środki te trafiły m.in. do szpitali zakaźnych w całej Polsce. W maju wystartowała również kampania „Każdy czeka na swoje NAJ”, w której spółka zachęca kierowców tankujących na stacjach LOTOS do przekazywania swoich punktów z programu Navigator na badania związane z leczeniem koronawirusa.

O wszystkich akcjach przeczytać można na www.lotos.pl.

Czytaj także:LOTOS nie zwalnia tempa

Czytaj także: Lotos: Dobre wyniki, mimo globalnej sytuacji

gr