Liczba pasażerów PKP Intercity wzrosła prawie trzykrotnie

Przez pierwsze trzy tygodnie przywracania połączeń (od 3 do 16 maja) PKP Intercity przewiozło 255 tys. pasażerów o 80 proc. więcej niż w poprzednich dwóch tygodniach - poinformował we wtorek przewoźnik. Od 22 maja na tory wracają też pierwsze Pendolino.

Od 3 maja na tory wróciło 40 pociągów PKP Intercity, które pozwalają dojechać m.in. do Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Katowic, Przemyśla, Lublina, Łodzi, Szczecina, Zielonej Góry czy Olsztyna. Od 22 maja na tory zacznie wracać Pendolino. Na razie na trasie Kraków - Warszawa - Trójmiasto.

PKP Intercity podkreślił, że wraz ze stopniowym przywracaniem kolejnych składów, do pociągów wracają podróżni.

Przez pierwsze dwa tygodnie przywracania połączeń, czyli od niedzieli 3 maja do soboty 16 maja, PKP Intercity przewiozło 255 tysięcy pasażerów. To o 80 proc. więcej niż w poprzednich dwóch tygodniach, czyli w okresie 19 kwietnia - 2 maja. Co więcej, to aż blisko trzy razy więcej niż jeszcze miesiąc wcześniej, w okresie okołowielkanocnym, tj. od 5 do 18 kwietnia - poinformowano.