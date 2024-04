Miotła Tuska. Zmiana zarządu PKP Intercity

Walne zgromadzenie PKP Intercity powołało Janusza Malinowskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu od 19 kwietnia 2024 r., Dagmarę Zawadzką do pełnienia funkcji wiceprezes zarządu, a do pełnienia funkcji członków zarządu powołani zostali: Marcin Karasiński oraz Adam Wawrzyniak, podała spółka.

Z dniem 19 kwietnia odwołani z zarządu spółki zostali: Marek Chraniuk - prezes zarządu, Tomasz Gontarz - wiceprezes zarządu oraz członkowie zarządu: Jarosław Oniszczuk, Artur Resmer oraz Krzysztof Świerczek.

Wyniki spółki nie miały znaczenia

Nie podano żadnego uzasadnienia odwołania zarządu. W końcu marca wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak twierdził, że zmiany są ”nieuniknione„, choć wyniki biznesowe spółki:

są niewątpliwym sukcesem, jeśli chodzi o liczbę pasażerów, tak jak rosła liczba pasażerów innych przewoźników, szczególnie u przewoźników samorządowych.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2023 r. miał ok. 68 mln pasażerów.

Kim są nowi zarządzający PKP Intercity?

Janusz Malinowski - absolwent Politechniki Radomskiej na wydziale transportu i Politechniki Warszawskiej z zakresu zarządzania w transporcie kolejowym. Z koleją związany od niemal 40 lat. Od 2017 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, wcześniej w latach 2015-2017 zajmował stanowisko członka zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Był odpowiedzialny m.in. za integrację biletową i informację pasażerską Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i miasta Łódź, a także za politykę handlową oraz rozwój inwestycyjny spółki w wymiarze taborowym. W latach 2011-2014 pełnił funkcję członka zarządu i prezesa zarządu PKP Intercity S.A., gdzie wdrażał największe inwestycje taborowe, m.in. zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych, w tym pojazdów Pendolino” - czytamy w komunikacie.

Dagmara Zawadzka - posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów. Specjalizuje się w branżach transportowej oraz paliwowej. Do 2011 roku pracowała w doradztwie (m.in. w PricewaterhouseCoopers) realizując szereg projektów z obszaru doradztwa finansowego, w tym IPO, M&A i oceny projektów inwestycyjnych. W kolejnych latach związała się zawodowo z grupą PKN Orlen, w której odpowiadała za realizację projektów strategicznych. W latach 2015 - 2016 pracowała w PKP Intercity, gdzie zarządzała pionem Finansów i Zakupów i realizowała proces restrukturyzacji spółki. W tym czasie PKP Intercity wróciło na ścieżkę rentowności. Następnie pracowała w Banku Gospodarstwa Krajowego, była członkinią Komitetu Kredytowego Banku a następnie kierowała przedstawicielstwem BGK w Londynie. W latach 2020-2021 realizowała w CPK projekty w obszarze otoczenia lotniska. Posiada doświadczenie w organach nadzorczych (RN i komitet audytu).

Marcin Karasiński - od 2011 roku związany z PKP Intercity, gdzie pełnił funkcję dyrektora projektu, następnie p.o. dyrektora biura restrukturyzacji i zarządzania projektami, dyrektora biura strategii, zastępcy dyrektora biura rozwoju oferty i produktów, dyrektora biura strategii i funduszy unijnych. W latach 2008-2011 pełnił funkcję dyrektora projektu w PKP SA. Od 2005 do 2008 roku zajmował stanowisko głównego specjalisty w PKP Przewozy Regionalne. W latach 2002-2005 zajmował stanowisko specjalisty w Ministerstwie Infrastruktury.

Adam Wawrzyniak - od 2011 do 2024 roku pracował w PKP Intercity przechodząc przez wszystkie stanowiska administracyjne od specjalisty do zastępcy dyrektora biura taboru oraz pełnienia funkcji pełnomocnika zarządu ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem w PKP Intercity (2022 rok). Pracując w biurze taboru wdrożył do eksploatacji 3 floty elektrycznych zespołów trakcyjnych: PESADart, Flirt i Pendolino, prowadził także wdrożenie 12 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz zmodernizowanych 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Odpowiadał za wdrożenie w PKP Intercity Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS).

Wiceprezes żegna się

Zarząd @PKPIntercityPDP został odwołany w dniu dzisiejszym. Mam olbrzymią satysfakcję, że zostawiamy PKP IC w najlepszym momencie w jej ponad 20-letniej historii. Bijemy rekordy przewożonych pasażerów - po raz pierwszy w naszej historii zajęliśmy w 2023 miejsce 2 w Polsce pod względem przewiezionych pasażerów. A właśnie to jest nasza podstawowa misja. Historyczne długi zostały spłacone, a Spółka przynosi duże zyski. Punktualność wzrasta, a wielkie inwestycje w tabor i infrastrukturę czekają na podpisy przy umowach na ich realizację. Nie byłoby to możliwe do osiągnięcia gdyby nie ponad 9 000 wspaniałych pracowników PKP IC. Dziękuję za Wasz wysiłek, proaktywność, nadgodziny i stres. Bez Was obecne sukcesy PKP IC nie byłyby możliwe. Cytując Churchilla: Wy byliście lwami, ja tylko ryczałem (także na Twitterze). To był zaszczyt i honor z Wami pracować – napisał na platformie X wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz.

