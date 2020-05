20 maja mentole i kliki znikną z półek

Połowa konsumentów nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że wraz z 20 maja wchodzi zakaz sprzedaży papierosów mentolowych oraz tych z kapsułką.

Jest to efekt przepisów zakazujących sprzedaży tego typu wyrobów tytoniowych na terytorium Unii Europejskiej. Zostały wdrożone wraz z dyrektywą tytoniową uchwaloną w 2014 roku.

Z badania CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” w 2019 roku wynikało, że ponad 1/4 Polaków pali wyroby tytoniowe. Polska w związku z tym mocno protestowała wobec nowego zakazu. Jest największym producentem gotowych wyrobów tytoniowych w Europie oraz drugim producentem tytoniu pod względem ilości, podaje „Forbes”. W grudniu 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę złożoną przez Polskę.

Ta sytuacja będzie miała znaczące i doniosłe skutki – mówi wiceprezes PIH – mówimy o zniknięciu z rynku produktów,które odpowiadają za od 5 do 15 proc. obrotów małych i średnich sklepów. A połowa konsumentów nadal nie wie o tym, że taki zakaz nadchodzi – alarmuje Polska Izba Handlu.

W Polsce zakaz sprzedaży papierosów mentolowych lub z kapsułką dotknie 42 proc. palaczy. Unijna ustawa ma zachęcić do walki z nałogiem. Jak wynika z badania 90 proc. ankietowanych nie zamierza przestać palić papierosów. Co więcej według badań Forum Konsumentów blisko 20 proc. konsumentów deklaruje gotowość do sięgnięcia po wyroby mentolowe z szarej strefy.

KG/Bankier