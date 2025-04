Zakaz sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych z aromatem

W czwartek weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy tytoniowej zakazująca sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych z charakterystycznym aromatem. Producenci i sprzedający mają dziewięć miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów.

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 21 lutego wdraża unijną dyrektywę, którą państwa członkowskie powinny stosować od 23 października 2023 r.

Nowe przepisy zakazują wprowadzania do obrotu podgrzewanych wyrobów tytoniowych mających charakterystyczny aromat. Zgodnie z ustawą będą one mogły pozostawać w obrocie przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli do drugiej połowy stycznia przyszłego roku.

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w ostatnich latach wielkość sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych wzrosła o 2009 proc., natomiast całkowita wielkość ich udziału w rynku wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej kształtuje się obecnie na poziomie 3,33 proc.

W Sejmie trwają prace nad kolejnym rządowym projektem nowelizacji tzw. ustawy tytoniowej, który ograniczy sprzedaż e-papierosów. Projekt przygotowany przez resort zdrowia zakazuje m.in. sprzedaży wszystkich rodzajów papierosów elektronicznych oraz pojemników zapasowych osobom poniżej 18. roku życia, bez względu na to, czy dany produkt ma w swoim składzie nikotynę, czy nie. Projekt jest na etapie notyfikacji w Komisji Europejskiej.

