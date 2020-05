Ardanowski apeluje o wsparcie dla rolników

Rolnicy skarżą się na brak rąk do pracy. Odpowiedzialny za rolnictwo minister apeluje, by wsparli ich nauczyciele, uczniowie, którzy nie mają innych obowiązków i bezrobotni.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Pytany był m.in. o to, czy pracownicy sezonowi będą badani na obecność koronawirusa. Chodzi o tym pracowników z zagranicy, którzy mają zacząć wykonywać pracę od pierwszego dnia po lądowaniu, bez konieczności odbywania 14-dniowej kwarantanny.

Kilka dni temu minister rolnictwa zadeklarował, że za ich testy zapłaci państwo.

Państwo zapłaci za test na koronawirusa za każdego ubezpieczonego pracownika sezonowego z zagranicy – zadeklarował.

Nie potrafił określić, ile takich testów będzie potrzeba, gdyż nie wiadomo, ilu Ukraińców przyjedzie w najbliższych tygodniach do Polski.

Nie wiemy, ile w tym roku przyjedzie. Rok temu w ciągu całego roku przyjechało ok. 68 tys. osób, były lata kiedy było mniej, były lata, kiedy więcej – powiedział. Do miejscowości, w których ma rozpocząć pracę najwięcej Ukraińców (np. sady w okolicach Grójca) przyjechać mają mobilne punkty poboru.

Dziennikarz zapytał Ardanowskiego, jak wytłumaczyłby nauczycielom, że oni przed pójściem do pracy na testy nie mogą liczyć, a pracownicy sezonowi – już tak

Jestem przekonany, że pracownicy sezonowi przyjeżdżają również po to, by nauczyciele mieli co zjeść – powiedział i zwrócił uwagę, że „zebranie plonów jest uzależnione również od ilości rąk do pracy”.

Dopytywany przez dziennikarza o to, czy mimo wszystko jest to uczciwe, odpowiedział, że „jeżeli test na koronawirusa jest potrzebny lekarzowi, to za niego nie płaci. Jeśli taki test będzie potrzebny nauczycielowi, to też go dostanie”.

Wystąpiłem również z apelem do Polaków, którzy pozostają bez pracy, nie mają prawa do zasiłku, czy też młodzież lub nauczycieli, którzy nie będą pracowali, żeby przez te kilka-kilkanaście dni popracowali u rolników – powiedział.

Stadnina koni w Janowie Podlaskim

Ardanowski został też zapytany o sytuację w stadninie koni w Janowie Podlaskim i jej wyniki finansowe za 2019 rok. O wyniku minister nie chciał mówić („ostanie pan tę informację w ostatnim dniu czerwca, bo wtedy kończy się rok obrachunkowy” – odpowiedział dziennikarzowi, który dopytywał o konkretne liczby), ale przyznał, że wynik stadniny w Janowie za 2019 r. będzie ujemny.

Zaprzeczył jednak doniesieniom, jakoby strata miała wynieść 7 mln zł.

W ostatnich dniach nagłośniono sprawę złego traktowania koni i trzymania ich w warunkach nie spełniających norm. Minister przyznał, że miał podejrzenia, więc wysłał na miejsce Głównego Lekarza Weterynarii i kontrolę z instytutu weterynarii w Puławach.

Stwierdzili, że konie są w dobrym stanie, są zdrowe, zostały wykonane zabiegi, których z powodu koronawirusa nie można było przeprowadzić - powiedział.

Stadnina w Janowie Podlaskim to najstarsza państwowa stadnina koni w Polsce. W 16 stajniach przebywa 295 koni czystej krwi oraz 700 sztuk bydła.

Money.pl/RMF FM/kp