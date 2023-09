Telus: na kontach rolników jest już ponad 2,5 mld zł

W ramach wsparcia finansowego, na kontach rolników jest już ponad 2,5 mld zł - podkreślił we wtorek minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że od poniedziałku wypłacana jest również pomoc nawozowa, a do rolników trafiło już ponad 250 mln zł.

Szef resortu rolnictwa podczas briefingu z premierem Mateuszem Morawieckim w Korczówce-Kolonii (Mazowieckie) przypomniał, że rząd na pomoc finansową dla rolników przeznaczył w sumie 15 mld zł. Na 2023 rok to 10 mld zł - zauważył.

Minister poinformował, że dotychczas do rolników na konta trafiło ponad 2,5 mld zł, a w ramach pomocy nawozowej (uruchomionej w poniedziałek) ponad 250 mln zł.

Minister odnosząc się do kwestii zakazu wwozu zboża ukraińskiego, które ma obowiązywać do 15 września ocenił, iż decyzja o tym, że to będzie właśnie do 15 września, była decyzją polityczną i nie stały za tym merytoryczne argumenty.

Telus dodał, że Polski rząd wzywa Komisję Europejską do podjęcia decyzji o wydłużeniu tego terminu. Jeśli tak się nie stanie - zapowiedział - to w nocy z 15 na 16 września zacznie obowiązywać krajowe rozporządzenie w tej sprawie.

To jest w interesie polskiego rolnika i w interesie Polski - zaznaczył.

Szef resortu rolnictwa przekonywał, że decyzja ws. wydłużenia zakazu wwozu ukraińskiego zboża jest również ważna ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe.

Interes naszych rolników jest najważniejszy. Jesteśmy z rolnikami przede wszystkim wtedy, kiedy nas potrzebują - zaznaczył minister. \

