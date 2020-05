COVID-19 zwiększa ryzyko dla stabilności strefy euro

Europejski Bank Centralny (EBC) podniósł prognozy wzrostu gospodarczego dla strefy euro na ten rok do 1,9 proc. oraz na 2018 r. do 1,8 proc. i na 2019 r. o 1,7 proc., - poinformował prezes EBC Mario Draghi. Oznacza to podwyższenie prognoz wobec oczekiwań z marca.