Uwaga! Nowe mandaty wchodzą do taryfikatora!

Choć pandemia powoli wygasa wiele przepisów nadal obowiązuje. Pojawiają się też nowe… mandaty!

Nowe mandaty wejdą do taryfikatora już wkrótce i dotyczą między innymi niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (grozi za to od 50 do 250 złotych grzywny).

Z innych mandatów, jak informuje rmf24.pl:

Za „naruszenie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy” będzie można dostać 100 złotych kary.

Mandaty mogą objąć też przewoźników, jeśli naruszą reżim sanitarny.

Rmf24.pl/ as/