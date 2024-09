Aż 300 tys. kierowców straciło "prawko". Co się dzieje?

Od początku 2021 roku do końca lipca br. policja zatrzymywała prawa jazdy polskim kierowcom już 300 tys. razy Tylko w tym roku z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów musiało pożegnać się – tymczasowo lub na zawsze – ponad 45 tys. zmotoryzowanych. Najczęstsza przyczyna? Niestety – alkohol.

Jak informuje rankomat.pl, opierając się na policyjnych statystykach, prowadzenie pod wpływem jeszcze w 2021 roku było na równi z dużo za wysoką prędkością. Wprowadzenie nowego, restrykcyjnego taryfikatora zmieniło sytuację i od trzech lat rozziew pomiędzy jazdą na podwójnym gazie na prędkością przekroczoną w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, jako dwiema najczęstszymi przyczynami odebrania prawa jazdy, szybko się powiększa. Warto podkreślić, że kara dla drogowych piratów to nie tyko zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące. Kierowca musi się także liczyć z wysokim mandatem (od 1,5 do 2,5 tys. zł) oraz z punktami karnymi w liczbie od 13 do 15.

Alkohol większym problemem niż prędkość?!

Dane Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji dotyczące nietrzeźwych kierowców wyglądają bardzo niepokojąco. Od czterech lat, rok w rok, funkcjonariusze ujawniają ponad 40 tys. takich przypadków. W 2024 roku zapewne będzie podobnie, bo od stycznia do lipca prawo jazdy przez procenty straciło ponad 24,3 tys. osób. Pytanie ilu pijanych uczestników ruchu drogowego nie udało się ująć?

Tu nawet radykalne rozwiązania nie działają

Niestety, tutaj nie działają żadne, nawet najsurowsze sankcje – grzywna do 30 tys. zł czy konfiskata pojazdu za jazdę z ponad 1,5 promila alkoholu lub 0,5 promila w przypadku spowodowania wypadku. Jak to racjonalnie wytłumaczyć? Może odpowiedzią – przynajmniej w jakiejś liczbie przypadków – jest fakt, że alkohol wyłącza w mózgu ośrodki odpowiadające za samokontrolę czy krytyczne myślenie. Stąd biorą się nieodpowiedzialne decyzje, na czele z jazdą „na podwójnym gazie”.

„Złapanie” 24 punktów wcale nie jest trudne

Alkohol i prędkość nie są jedynymi przyczynami utraty prawa jazdy W przypadku innych wykroczeń (np. przekroczenie limitu 24 punktów karnych czy przewóz ponadnormatywnej liczby pasażerów) policjanci byli zmuszeni w 2023 roku odebrać uprawnienia 8865 osobom. Warto pamiętać, że dla kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż przez rok limit wynosi 20 punktów.

Źródło: KGP, rankomat.pl

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Gigant AGD zamyka dwie fabryki. 1800 osób na bruk

Potężny śmigłowiec dla Polski? Nadlatuje Chinook

Niemcy odcinają żywotną arterię dla polskiego portu!