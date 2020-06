Rząd przekazuje pomoc, Warszawa opóźnia

Pomoc rządowa non stop jest przekazywana do samorządu Warszawy - powiedziała szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Oceniła, że Warszawa zaczęła realizować wnioski z tarczy antykryzysowej dopiero wówczas, gdy rząd zaczął się bliżej przyglądać jej działaniom

Jak słucham wypowiedzi pana Rafała Trzaskowskiego, to zastanawiam się, że pan prezydent Rafał Trzaskowski chce odpowiadać za cały kraj, chciałby wygrać wybory prezydenckie, a tak naprawdę pokazuje, jak zarządza Warszawą - powiedziała minister Maląg w TVP Info.

Podkreśliła, że pomoc rządowa non stop jest do samorządu Warszawy przekazywana. Wskazała, że również podczas awarii kolektorów oczyszczalni Czajka „rząd wyszedł z pomocą, bo miasto nie dało rady”. „Nawet nie do końca miasto potrafiło sobie poradzić z pomocą, którą rząd wtedy przygotował” - dodała.

Oceniła, że instrumenty przygotowane przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej są sprawne, czego dowodem jest przekazanie ponad 73 mld zł wsparcia. Przypomniała, że dofinansowanie do wynagrodzeń i pożyczki w wysokości 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców są realizowane poprzez urzędy pracy. Zapewniła, że rząd bez przestojów przekazuje środki na wypłaty oraz na obsługę tego zadania.

To jest 25 zł za obsługę jednego wniosku - powiedziała minister. Zaznaczyła, że część samorządów bardzo sprawnie realizuje wypłaty w ramach tarczy antykryzysowej. Oceniła, że Warszawa zaczęła realizować wnioski z tarczy antykryzysowej dopiero wówczas, gdy rząd zaczął się bliżej przyglądać jej działaniom.

Kiedy zaczęliśmy publicznie pokazywać, że Warszawa jest w ogonie, że ma wykonanie 5 proc. dwa, dwa i pół tygodnia temu, dzisiaj wykonanie tych małych pożyczek to 32 proc. A więc, co pokazuje Warszawa? Że trzeba patrzeć na ręce panu Rafałowi Trzaskowskiemu i wtedy się realizuje - powiedziała Maląg.

Poinformowała, że w skali kraju dotychczas zrealizowano 73 proc. wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

PAP/ mk

CZYTAJ TAKŻE: Trzaskowski wstrzymuje realizację wniosków z tarczy antykryzysowej?