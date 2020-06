PKP Cargo nadal notuje spadki masy ładunków. Wirus nie odpuszcza

Łączna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku wyniosła w kwietniu 2014 r. 16,6 mld zł, co oznacza spadek o 10,4% rok do roku. Narastająco od początku roku obroty sesyjne wyniosły po kwietniu 74,6 mld zł i były o 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie 2013 r. Liczba transakcji wzrosła w kwietniu o 12,9% rdr do 975,5 tys.