Ścigana ośmioma listami gończymi. To groźna oszustka!

Do ostatnich wyborów parlamentarnych polskie Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji zagranicą były w większości politycznymi synekurami; wśród ich pracowników byli m.in. współpracownicy służb specjalnych PRL czy osoby podejrzewane przez prokuraturę o przestępstwa kryminalne, nawet kiedy do Ministerstwa Gospodarki dochodziły sygnały o nieprawidłowościach na placówkach, sprawę chowano do szuflady