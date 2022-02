Seniorka uwierzyła fałszywej córce i straciła 15 tys. zł

Policjanci poszukują oszustów, którzy wykorzystując metodę „na wypadek” wyłudzili 15 tys. od 86-letniej oświęcimianki – poinformowała w czwartek rzecznik powiatowej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka

W środę do seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę. Oszustka szlochając powiedziała: +Mamuś, miałam wypadek. Jestem na policji. Grozi mi więzienie. To była moja wina”. Następnie przekazała, że musi wpłacić +poręczenie majątkowe w kwocie 80 tys. zł+, aby wyjść na wolność. Poleciła, aby starsza pani pieniądze przekazała +obrońcy+, który przyjdzie do jej mieszkania – zrelacjonowała Jurecka.