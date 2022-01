Potężna fala kradzieży! Zatrzymano złodziei katalizatorów

Zielonogórscy policjanci zatrzymali w miniony weekend dwóch mężczyzn, którzy wycięli katalizatory z trzech aut. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani na trzy miesiące – poinformowała w poniedziałek Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

„Podejrzani to obywatele Gruzji w wieku 38 i 39 lat. Nie przyznali się do winy i nie chcieli składać wyjaśnień. Materiał dowodowy był jednak na tyle mocy, że sąd na wniosek prokuratora zadecydował o ich aresztowaniu. Za kradzież grozi im do pięciu lat więzienia” – powiedziała Barska.

Śledczy ustalili, że Gruzini przebywają w naszym kraju od 2021 r. Jeden z nich był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie) do odbycia kary więzienia za wcześniejsze przestępstwa przeciwko mieniu.

Gruzini wpadli w ręce policjantów w nocy z piątku na sobotę (21/22 stycznia br.). Funkcjonariusze zatrzymali ich, kiedy na widok radiowozu w pośpiechu chcieli odjechać z jednego z osiedlowych parkingów. Na ich samochodzie była zamontowany napis taxi.

W aucie podejrzanych policjanci znaleźli trzy odcięte katalizatory, elektronarzędzia i między innymi kilkanaście brzeszczotów do cięcia metalu.

Barska przekazała, że w Zielonej Górze kradzieże katalizatorów z pojazdów to od kilku miesięcy wyjątkowo dokuczliwy proceder. „W ciągu jednej nocy przestępcy potrafią wyciąć katalizatory z kilku lub nawet kilkunastu pojazdów. Najczęściej giną urządzenia z samochodów dostawczych, gdzie jeden katalizator jest wart od kilku do nawet 10 tys. zł” – dodała.

Złodzieje kradną katalizatory, by pozyskiwać z nich metale szlachetne takie jak pallad czy platyna w celu dalszej ich sprzedaży lub też sprzedają katalizatory jako części zamienne.

PAP/kp