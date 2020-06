Węgry: Nadal spada inflacja; wymiana handlowa na minusie

Inflacja spowolniła na Węgrzech w maju do 2,2 proc. w stosunku do maja roku poprzedniego; kraj zanotował też w kwietniu ujemny bilans wymiany handlowej - wynika z opublikowanych we wtorek danych Głównego Urzędu Statystycznego (KSH).

Maj był czwartym miesiącem z rzędu, kiedy inflacja na Węgrzech spadała - z 4,7 proc. w styczniu i 2,5 proc. w kwietniu.

Inflacja za miesiące kwiecień-maj wyniosła 4 proc. rok do roku, co oznacza spadek w stosunku do 4,3 proc. za dwa poprzednie miesiące.

Ceny żywności wzrosły o 8,4 proc. w stosunku do maja zeszłego roku, w tym najbardziej wieprzowiny (o 20,7 proc.), zaś ceny wyrobów tytoniowych o 11,1 proc. Spadły natomiast ceny paliw - o 22 proc.

W kwietniu o 37,9 proc. spadł węgierski eksport w stosunku do poziomu z kwietnia 2019 roku, zaś import obniżył się o 28,4 proc. Ujemny bilans wymiany handlowej wyniósł 611 mln euro. Poprzednio Węgry zanotowały ujemny bilans wymiany handlowej w sierpniu 2018 roku; wyniósł wtedy 62 mln euro.

PAP/KG