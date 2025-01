W grudniu skok cen żywności, zdrowia i transportu!

Inflacja konsumencka wyniosła 4,7 proc. w ujęciu rocznym w grudniu 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,7 proc. (przy wzroście cen usług - o 6,6 proc. i towarów - o 4 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług - o 0,1 proc. i utrzymujących się na tym samym poziomie cenach towarów). Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2024 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 3,6 proc.” - czytamy w komunikacie.

W grudniu wyższe ceny żywności i transportu

W grudniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 0,2 proc.), transportu (o 0,6 proc.), restauracji i hoteli (o 0,3 proc.) oraz zdrowia (o 0,4 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc., 0,05 pkt proc. i po 0,02 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,5 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,6 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 0,3 proc.), obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc., 0,03 pkt proc. i 0,02 pkt proc.

Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja konsumencka wyniosła 4,8 proc. w ujęciu rocznym w grudniu 2024 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2 proc.

Konsensus rynkowy wyniósł +4,8 proc. r/r i +0,2 proc. m/m.

Inflacja średnioroczna – 3,6 proc.

Inflacja średnioroczna wyniosła 3,6 proc. w 2024 roku (wobec 11,4 proc. inflacji odnotowanej rok wcześniej), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

autor: materiały prasowe Portu

Analityk: inflacja znacznie powyżej celu NBP

„Inflacja w grudniu 2024 roku była nieco poniżej oczekiwań, ale nadal pozostaje znacznie powyżej celu Narodowego Banku Polskiego. W ostatnich miesiącach Rada Polityki Pieniężnej zaostrzyła politykę na bardziej jastrzębią, aby ograniczyć utrzymującą się presję inflacyjną. Perspektywa rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych została odłożona w czasie, co oznacza, że kredytobiorcy nadal będą zmagali się z wysokimi ratami kredytów, ograniczając tym samym konsumpcję i inwestycje – skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

W najbliższych miesiącach prognozowany jest dalszy wzrost inflacji, której szczyt może nastąpić w marcu 2025 roku. Dopiero w drugiej połowie przyszłego roku inflacja powinna zacząć spadać, głównie dzięki efektowi bazy, a w IV kwartale zejść poniżej 4 proc.. Jeżeli presja inflacyjna nadal będzie się zmniejszać, a na rynkach surowcowych nie wystąpią niespodziewane szoki, możliwe jest rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych w drugiej połowie 2025 roku - uważa analityk Portu.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rosną polskie zapasy złota. Coraz bliżej nam do EBC

Jest źle za rządów Tuska. GUS: Eksport i import – spadek nawet o 20 proc.!

Szef InPostu wzywa polityków do zgody w sprawie gospodarki

»»Daniel Obajtek ujawnia powiązania rosyjskiej spółki dostarczającej gaz dla warszawskiej komunikacji miejskiej – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24