Prezydent: dla mnie najważniejsza jest polska rodzina

- Dla mnie najważniejsza jest polska rodzina jako fundament naszego społeczeństwa, jako to miejsce, gdzie wychowuje się dzieci, gdzie jest prawdziwa wolność, gdzie to rodzice mają decydować o wychowaniu dziecka - mówił we wtorek w Solcu Kujawskim prezydent Andrzej Duda.

Podczas spotkania z mieszkańcami Solca Kujawskiego prezydent podkreślił, że program 500+ „ma służyć i służy polskiej rodzinie”.

Dla mnie najważniejsza jest polska rodzina jako fundament naszego społeczeństwa, jako najważniejsza społeczna komórka, jako najważniejsza wspólnota, jako to miejsce, gdzie wychowuje się dzieci, gdzie jest prawdziwa wolność, gdzie to rodzice mają decydować o wychowaniu dziecka. To właśnie w ręce rodziców zostało powierzone to wsparcie państwa polskiego w wychowaniu dzieci w postaci programu 500+” - przypomniał Duda.

Jak ocenił, „500+ to wolność”.

„Wolnością także było to, że powiedzieliśmy: -nie, rodzice nie będą zmuszeni wysyłać dzieci od 6. roku życia do szkoły, jeżeli tego nie chcą. To jest ich decyzja. Jeżeli chcą - mogą wysłać, jeżeli nie chcą - niech dzieci normalnie chodzą od 7. roku życia. Niech to będzie wolność dla rodziców, ich prawo wyboru+. I tak się stało. Rodzice mają prawo wyboru - stwierdził prezydent.

Zapewnił, że chciałby „aby polskie państwo nadal wspierało rodzinę i pomagało rodzicom w wychowaniu dzieci, tak jak rodzice chcą, jak uważają to za słuszne”. „Żeby polskie państwo nadal wspierało seniorów, tak jak to się dzieje przez program leków dla seniorów 75+, przez program 13. emerytury i mam nadzieję, że kolejnych świadczeń, które będą wprowadzane dla tych, którzy całe życie przepracowali i którym polskie państwo dzisiaj jest winne wsparcie” - powiedział Duda.

(PAP)/gr