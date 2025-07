Marek Woszczyk odpowiada za polski atom

Patrząc na CV nowego szefa strategicznej spółki Polskie Elektrownie Jądrowe - odpowiedzialnej za budowę pierwszych w kraju reaktorów, wydaje się, że należy on do wąskiego grona menedżerów, którzy mogą sprawować ważne funkcje bez względu na to, jaka koalicja rządzi.

Marek Woszczyk od dziś sprawuje funkcję prezesa firmy PEJ, której działalność jest bardzo uważnie obserwowana nie tylko przez branżę. Ze względu na przygotowanie znaczącej z punktu widzenia kosztów ale i bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycji, jaką jest budowa elektrowni jądrowej w rejonie Choczewa na Pomorzu, warto przypomnieć jego zawodową drogę.

Prezes URE

Nie sposób odmówić mu kompetencji i znajomości meandrów polskiej elektroenergetyki. Absolwent Wyższej szkoły Morskiej w Gdyni karierę zaczynał w 1998 r. w Urzędzie Regulacji Energetyki, awansował szybko, bo najpierw był wicedyrektorem Oddziału Centralnego a już w 2007 roku – wiceprezesem. W czasie rządów PO-PSL - w 2011 roku zaczął kierować URE. I skutecznie raczej starał się bronić interesów odbiorców szczególnie gospodarstw domowych, dla których zatwierdzał cenniki (taryfy) na energię elektryczną i gaz.

Szef PGE i PGNiG Upstream Norway, a potem kariera doradcy

W grudniu 2013 roku awansował na szefa największej firmy branży czyli Polskiej Grupy Energetycznej, co świadczyło o zaufaniu Ministra Skarbu Państwa. Zachował stanowisko do marca 2016 roku, mimo że jesienią 2015 roku rządy objęła Zjednoczona Prawica. PGE zakończyła ten rok znaczącą stratą prawie 3,6 mld zł (z powodu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych), Marek Woszczyk zdołał jednak przenieść się do Norwegii, gdzie został szefem PGNiG Upstream Norway i w LOTOS Upstream, i nie mogłoby do tego dojść bez choćby cichego przyzwolenia resortu aktywów. (Tak PGNiG jak Grupa Lotos były zaliczane do spółek o strategicznym znaczeniu dla Skarbu Państwa.) Gdy doszło do konsolidacji PGNiG i Lotosu z PKN Orlen także zachował stanowisko, a spółka PGNiG Upstream Norway rozwijała działalność, pozyskując nowe koncesje i zwiększając wydobycie surowca. W 2023 roku było to nawet 3 mld m sześc. gazu.

Po dojściu do władzy obecnej koalicji - Marek Woszczyk stracił stanowisko, stało się to latem zeszłego roku. I zastąpił go w norweskiej spółce uchodzący za jednego z najbardziej wpływowych ludzi w kręgu premiera – Jacek Krawiec, ten sam który stał na czele zarządu Orlenu przez siedem lat (do 2015 r.).

W ostatnim czasie Marek Woszczyk pracował w firmie doradczej Deloitte (jako Senior Advisor/Senior Manager), gdzie – według oficjalnego CV – to „menedżer zorientowany na wyniki z ponad 25-letnim doświadczeniem w sektorze energetycznym”.

Jakie wyniki osiągnie w spółce PEJ? Ma trudne zadanie, bo nie chodzi tylko o prowadzenie inwestycji ale również o zorganizowanie jej finansowania, zaś w grę wchodzi kwota ponad nawet 100 mld zł.

Agnieszka Łakoma

