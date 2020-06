Sanatoria wznawiają działalność – najpierw badanie

Sanatoria wystawiły już ponad tysiąc zleceń na badania w kierunku obecności koronawirusa w punktach drive thru dla osób, które planują wyjazd do uzdrowisk - wynika z zamieszczonego w środę na Twitterze wpisu prezesa NFZ Adama Niedzielskiego

Uzdrowiska po trzech miesiącach wznawiają od poniedziałku 15 czerwca działalność leczniczą i rehabilitacyjną zawieszoną z powodu epidemii.

Podstawą uprawniającą do wyjazdu do sanatorium jest uzyskanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, które z kolei wykonuje się na postawie skierowania na leczenie. O terminie i miejscu wykonania takiego badania informuje pisemnie oddział wojewódzki NFZ. Badanie można wykonać bezpłatnie w punktach drive thru, ale nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego.

Prezes NFZ poinformował w środę, że pierwsze wymazy zostały już pobrane. Według stanu na wtorek wieczorem sanatoria wystawiły ponad tysiąc zleceń na badanie w drive thru.

Osoby, które musiały, ze względu na rozprzestrzeniania się koronawirusa, przerwać leczenie uzdrowiskowe po 15 marca, ale nie trwało ono dłużej niż 15 dni, będą mogły, na podstawie dotychczasowego skierowania, kontynuować je. Zasady tutaj pozostają takie same, ale pobyt jest skrócony o liczbę wykorzystanych już dni. Pensjonariusz musi też wyjechać do sanatorium w takim wypadku do 30 września.

