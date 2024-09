Szpital w Żywcu bez pieniędzy z NFZ za nadwykonania

Problemy finansowe wynikające z nierozliczonych przez NFZ nadwykonań zmuszają Szpital Żywiec do czasowego zaprzestania działalności trzech oddziałów i dwóch poradni.

2 września 2024 roku spółka ICZ Healthcare sp. z o.o., zarządzająca Szpitalem Żywiec, wystosowała do Wojewody Śląskiego wnioski o czasowe zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej od 7 października 2024 roku do 7 stycznia 2025 roku.

Zawieszenie działalności

Decyzja obejmuje

- Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej I,

- Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej II,

- Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem nefrologii, a także

- Poradnię Położniczo-Ginekologiczną i Poradnię Urazowo-Ortopedyczną.

Zawieszenie działalności dotyczyć będzie także izby przyjęć w zakresie tych oddziałów.

Decyzja o czasowym zamknięciu tych jednostek wynika z problemów kadrowych, spowodowanych brakiem płynności finansowej, który uniemożliwia terminowe wypłaty wynagrodzeń personelowi. Według Małgorzaty Świątkiewicz, dyrektor Szpitala Żywiec, główną przyczyną problemów finansowych placówki jest nieuregulowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) należności za nadwykonania, czyli świadczenia wykonane ponad limit ustalony w kontraktach z Funduszem. Na dzień dzisiejszy zaległości NFZ wobec szpitala wynoszą około 38 mln zł.

„Pragniemy móc wciąż zapewniać naszym pacjentom niezbędną, kompleksową opiekę medyczną, ale w obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie” – mówi Małgorzata Świątkiewicz, dyrektor szpitala.

Pilne. Lekarze odchodzą

Od marca 2024 roku z placówki odeszło 21 lekarzy, a pozostali członkowie personelu znacznie zredukowali liczbę przepracowanych godzin. To sprawiło, że szpital nie jest w stanie zapewnić ciągłości pracy w wymienionych oddziałach i poradniach. Główna przyczyna tej sytuacji to brak terminowych wypłat wynagrodzeń, co jest skutkiem opóźnień w rozliczaniu świadczeń przez NFZ.

Kiedyś szpital otrzymywał pieniądze, teraz pieniędzy nie ma

Dyrektor szpitala podkreśla, że wcześniej wszystkie świadczenia, w tym nadwykonania, były przez NFZ rozliczane w sposób umożliwiający zachowanie płynności finansowej placówki. Obecna sytuacja, w której NFZ nie pokrywa pełnych kosztów zrealizowanych świadczeń, zmusza placówkę do zawieszenia działalności w najbardziej dotkniętych problemami oddziałach i poradniach.

Władze szpitala od dłuższego czasu sygnalizują NFZ potrzebę dostosowania planów finansowych do realnej liczby pacjentów. Według przedstawicieli szpitala, tylko pełne pokrycie kosztów zrealizowanych świadczeń przez Fundusz umożliwi przywrócenie normalnej pracy placówki. Szpital prowadzi także intensywne rozmowy z personelem i stara się utrzymać współpracę na dotychczasowych zasadach, jednak kluczowe dla rozwiązania sytuacji pozostają środki od NFZ.

„Rozliczenie należności umożliwi nam niezwłoczne uregulowanie zobowiązań wobec personelu i zaplanowanie dalszej płynnej pracy wszystkich komórek organizacyjnych szpitala” – zaznacza Małgorzata Świątkiewicz.

Szpital obsługuje 150 tys. mieszkańców

Szpital Żywiec jest jedyną placówką w powiecie, świadczącą usługi szpitalne w trybie nagłym i planowym, obsługującą ponad 150 tys. mieszkańców. W 2022 roku szpital udzielił świadczeń ponad 120 tys. pacjentów, a w 2023 liczba ta wzrosła do ponad 146 tys. Jednak brak płynności finansowej oraz problemy kadrowe mogą spowodować dalsze ograniczenia w działalności placówki.

Odwoływane są wizyty

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Żywieckiego, w dniu 16 września, dyrektor Szpitala Żywiec Małgorzata Świątkiewicz poinformowała, że od 17 września odwoływane będą wizyty pacjentów.

Miesięcznie to około 2 tysięcy wizyt, czyli w okresie trzymiesięcznego zawieszenia będzie to 6 tysięcy wizyt – podkreśliła dyrektor Małgorzata Świątkiewicz, jak cytuje portal beskidzka24

