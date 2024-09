Nie ma pieniędzy. NFZ. Szpitale odmawiają przyjęć

Sytuacja w polskim systemie ochrony zdrowia jest co najmniej alarmująca. Brak odpowiednich środków finansowych w budżecie NFZ prowadzi do ograniczeń w dostępie do leczenia dla najciężej chorych pacjentów. W niektórych szpitalach, takich jak Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi w Poznaniu, wstrzymano przyjęcia do programów lekowych, co w praktyce oznacza dramatyczne konsekwencje dla pacjentów wymagających innowacyjnych terapii - podaje RynekZdrowia.

Z danych wynika, że NFZ zmaga się z ogromnym deficytem, który na koniec roku może osiągnąć nawet 25 miliardów złotych. Problemy finansowe mają bezpośredni wpływ na możliwość pokrycia nadwykonań, co z kolei ogranicza dostęp do nowoczesnych leków. Lekarze zwracają uwagę, że pacjenci nie mogą czekać na leczenie, a brak odpowiednich terapii prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym do niepełnosprawności.

Oczekujący w kolejce dzwonią, dopytują się, kiedy mają przyjechać i dowiadują się, że choć zostali zakwalifikowani do programu lekowego zapowiadanego na wrzesień, włączenia do leczenia nie będzie - mówi Rynkowi Zdrowia prof. Włodzimierz Samborski, kierownik Kliniki Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, konsultant wojewódzki w dz. reumatologii, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Przykłady z życia wzięte ukazują dramatyzm sytuacji: jedna z pacjentek, usłyszawszy o wstrzymaniu przyjęć do programu, wyraziła skrajne emocje, grożąc, że rzuci się na tory. W kolejce do leczenia znajduje się wiele osób, a czas oczekiwania staje się coraz dłuższy.

Czekają nas dalsze ograniczenia?

NFZ stara się zapewnić finansowanie dla pacjentów już korzystających z terapii, jednak w obliczu obecnych trudności, dalsze ograniczenia w dostępności do świadczeń są nieuniknione. Specjaliści w dziedzinie reumatologii podkreślają, że takie podejście może prowadzić do zwiększenia liczby pacjentów poszukujących pomocy w szpitalach, co jest sprzeczne z planowanymi reformami w systemie ochrony zdrowia.

Bez pilnych działań rządu i instytucji regulacyjnych, sytuacja może się pogorszyć, a pacjenci nadal będą cierpieć z powodu braku odpowiedniego leczenia. Wymaga to natychmiastowej reakcji oraz zabezpieczenia funduszy, które umożliwią pełne pokrycie kosztów realizowanych świadczeń.

