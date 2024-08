NFZ: do tych lekarzy już bez skierowania

W projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych znalazł się zapis o zniesieniu konieczności posiadania skierowania od lekarza pierwszego kontaktu do psychologa. Bez skierowania można się będzie także umówić w ramach NFZ na poradę do optometrysty. Przyjęte przez rząd kilka dni temu zapisy trafiły właśnie do konsultacji społecznych.

Bez skierowania do psychologa można się było dostać tymczasowo w okresie pandemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego, ze względu na to, że pandemia wzmagała poczucie lęku i niepokoju. Po tym czasie wszystko powróciło do stanu pierwotnego, jednak teraz skierowania ostatecznie zostaną skasowane. Bez konieczności spełnienia dodatkowych formalności dostępni będą również lekarze optometryści.

Skoro psychiatra, to psycholog też

„Proponowana zmiana jest związana z planowanym wprowadzeniem nowego świadczenia gwarantowanego w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w postaci porady optometrysty, dla którego wymóg skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie znajduje uzasadnienia. Ponadto katalog świadczeń specjalistycznych udzielanych bez skierowania poszerzono o poradę psychologa. Za takim rozwiązaniem przemawia w szczególności to, że analogiczne skierowanie nie jest już obecnie wymagane m.in. w celu uzyskania porady psychiatry” – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Zmiany w przepisach dot. tzw. sieci szpitali

W nowelizacji zawarto także zmiany struktury oraz zasad kwalifikacji do tzw. sieci szpitali i wprowadzenie rozwiązań umożliwiających łączenie podmiotów leczniczych. Nowela obejmuje też zmiany w ramach systemu Krajowej Sieci Onkologicznej.

Tylko do pięciu specjalistów bez skierowania Obecnie, gdy chce się skorzystać z usług lekarza specjalisty na NFZ niezbędne jest skierowanie do większości z nich wydane przez lekarza rodzinnego lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Bez dodatkowych formalności można za to umówić wizyty u:

ginekologa i położnika,

onkologa,

psychiatry,

wenerologa,

dentysty.

Skierowania nie muszą mieć także niektóre grupy pacjentów, np. inwalidzi wojenni i wojskowi, chorzy na gruźlicę, osoby zakażone wirusem HIV, uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego. Część zmian, które zakłada nowelizacja, wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, zaś inne – od 1 stycznia 2025 roku.

