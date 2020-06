PFR: W ramach subwencji firmom wypłacono blisko 50 mld zł

48,2 mld zł subwencji wypłacono firmom w ramach Tarczy Finansowej PFR - poinformował w środę Polski Fundusz Rozwoju.

Jak napisano na stronie internetowej PFR, do tej pory z programu skorzystało 257 085 firm, w których zatrudnionych jest 2 467 976 osób. Łączna kwota subwencji wypłaconych za pośrednictwem banków wyniosła 48,2 mld zł, z czego 14,1 mld zł otrzymały mikroprzedsiębiorstwa, a małym i średnim firmom przekazano 34,1 mld zł.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku COVID-19. Pomoc skierowana jest do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Wartość wsparcia to 100 mld zł.