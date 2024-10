Z PPK nie jest wcale źle – przekonują finansiści

Od początku 2024 r. do Pracowniczych Planów Kapitałowych wpłynęło łącznie, z dopłatami rządu, 7,1 mld zł, natomiast wszystkie typy wypłat i zwrotów to 1,8 mld zł - przekazał Polski Fundusz Rozwoju we wtorek. Oceniono, że częstsze zwroty środków świadczą o rosnącej popularności PPK.

„Wypłaty z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) są ustawową możliwością tego programu, który ma na celu wspieranie oszczędności Polaków na przyszłość” - podkreślono w komunikacie. Możliwość zwrotu środków ma świadczyć o „elastyczności i dostępności programu”.

Saldo wpłat i wypłat do PPK od początku roku to 530 mln zł

Zauważono, że zdecydowana większość (92 proc.) rachunków, z których dokonano zwrotu w II kwartale br. dalej ma status aktywny. „Oznacza to, że osoby wypłacające nadal są uczestnikami PPK i po dokonaniu zwrotu nie złożyły rezygnacji z udziału w programie” - wyjaśniono.

Jak wskazał PFR, średnie miesięczne saldo wpłat i wypłat do PPK od początku roku to 530 mln zł z ”zachowaniem tendencji wzrostowej”. Dodano, że w ramach wypłat uwzględnione są wszystkie rodzaje transakcji zmniejszających saldo, czyli np. wypłaty na wkład własny, z tytułu poważnego zachorowania i po ukończeniu 60 r.ż., a nie tylko zwroty.

„Średnia miesięczna suma wypłat od początku roku to 182 mln, a wpłat jest blisko 4 razy więcej - na poziomie 712 mln zł” - podkreślił fundusz.

Poinformowano, że od początku roku z programu w ramach wszystkich typów wypłat i zwrotów wypłacono 1,8 mld zł, w tym samym czasie wpłynęło do programu, wraz z dopłatami od państwa, ponad 7,1 mld zł. W samym II kwartale br. - jak przekazano - wypłacono 0,6 mld zł, a wpłacono 2,2 mld zł.

Zwrot środków nie oznacza rezygnacji z dalszego oszczędzania w PPK

Oceniono, że liczba uczestników, którzy dokonują zwrotu z programu wzrasta, lecz „jest to naturalna sytuacja związana ze zwiększającą się popularnością PPK„. Wskazano, że na koniec 2021 r. odsetek osób zwracających względem głównej liczby uczestników był na poziomie 2,9 proc., na koniec 2022 r. - 4,4 proc., a na koniec ubiegłego roku - 7,3 proc. Dodano, że obecnie, po blisko 11 miesiącach 2024 r., jest to poziom 6,3 proc.

„Nie ma tu zatem żadnej sensacji” - stwierdził PFR.

Fundusz podkreślił, że dokonanie zwrotu nie oznacza rezygnacji z dalszego oszczędzania w PPK. Po wypłacie środki nadal mają być gromadzone na rachunku uczestnika, co ”pozwala na kontynuację oszczędzania i korzystanie z przyszłych dopłat„. Dodano, że co miesiąc do programu dołącza 30 tys. osób.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system oszczędzania dla pracowników oparty na współpracy z pracodawcami i państwem, co ma zapewniać większe bezpieczeństwo finansowe i podniesienie standardów rynku pracy. Do podstawowej wpłaty pracownika (2 proc. wynagrodzenia), co najmniej 1,5 proc. dokłada pracodawca. Może zwiększyć swoją wpłatę nawet do 4 proc. i zróżnicować ją np. ze względu na staż pracy. Do tego, po trzech miesiącach oszczędzania, dochodzi wpłata powitalna od państwa w wysokości 250 zł, a po każdym roku – dopłata roczna w wysokości 240 zł.

PAP, sek

