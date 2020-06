Szumowski: Koronawirusa nie zlikwiduje wysoka temperatura, zabija go dystans

Wysoka temperatura nie zlikwiduje wirusa. Wirusa zabija dystans - przypomniał w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że już pod koniec tego tygodnia, gdy skończy się badanie przesiewowe na Śląsku, liczba zakażonych powinna spaść.

Zaznaczył też, że epidemia wcale się nie skończyła, choć wiele osób zachowuje się tak, jakby o tym zapomniało. „Teraz przy tej pogodzie - wiosna - wrażenie jest takie, jakby już wszystko minęło jak zły sen, a nie minęło” - ostrzegł w Programie III Polskiego Radia.

„Tutaj nie ma co liczyć na to, że ta wysoka temperatura zlikwiduje wirusa, (…) może słońce, promienie ultrafioletowe, ale to też w niewielkim stopniu. Wirusa zabija dystans” - podkreślił.