Rosja nie będzie tolerowała nieprzyjaznych działań ze strony Czech

Rosja nie będzie pobłażliwa w odniesieniu do nieprzyjaznych zachowań ze strony Czech - ostrzegł w poniedziałek rzecznik prezydenta Władimira Putina, Dmitrij Pieskow. Zapewnił przy tym, że celem Moskwy jest uregulowanie stosunków z Czechami.

Pieskow powiedział w poniedziałek, krótko po oficjalnej decyzji Rosji o wydaleniu dwóch dyplomatów Republiki Czeskiej, że w ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach obu krajów. Zapewnił, że Rosja ubolewa z tego powodu.

Ostrzegł, że „za każdym razem” Rosja będzie odpowiadać „adekwatnie”.

Przedstawiciel Kremla zarzucił ponadto stronie czeskiej, że nie przyjęła rosyjskich propozycji w sprawie zdemontowanego w Pradze pomnika radzieckiego marszałka Iwana Koniewa. „Na razie żaden z wariantów nie spotkał się ze zrozumieniem” - powiedział Pieskow.

Wcześniej w poniedziałek ambasador Czech w Rosji Vitiezslav Pivońka poinformował, że konsultacje rosyjsko-czeskie w sprawie zdemontowanego pomnika odbędą się za kilka tygodni.

Ambasador Czech został wezwany w poniedziałek do MSZ Rosji, gdzie poinformowano go, iż Moskwa uznaje za osoby niepożądane dwóch czeskich dyplomatów. Mają oni opuścić Rosję do końca dnia w środę 17 czerwca.