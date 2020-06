TechnoBiznes 2020 Zagórski: Bank, który nie jest firmą technologiczną bardzo odstaje

Za nami gala Konkursów Technologicznych „Gazety Bankowej”. W jej trakcie nagrody otrzymali ci, którzy w ubiegłym roku dokonały najciekawszych wdrożeń u siebie albo przygotowały do sprzedaży w roku bieżącym najciekawsze rozwiązania informatyczne. Nim poznaliśmy LIDERÓW 2019 i HITY 2020, kilka słów powiedział Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Czy ta epidemia jest szansą dla biznesu? Szef resortu cyfryzacji uważa, że przynajmniej dla części sektorów tak.

Minister wymieniał przykłady innowacyjnych zmian, których byliśmy świadkami w okresie pandemii koronawirusa.

Zacznę od najprostszych rzeczy. Weszliśmy w marcu w okres intensywnego korzystania z sieci. I wytrzymały to. Unia Europejska poprosiła o obniżenie jakości streamingu różnych platform wideo. Ale w Polsce to nie musiało być zrobione. Nasz sektor komunikacyjny to wytrzymał. To jedna sprawa. Druga – wytrzymali dostawcy wszelkiego rodzaju usług. Największym wygranym są usługi chmurowe. Okazały się być przydatne i wcale nie takie straszne. Część administracji też dobrze to wykorzystała. Jeden sukces jest taki, że mamy siedem milionów osób, które posiadają Profil Zaufany w Polsce. Na początku 2018 roku wynosiło to 1,3 mln. Uważamy to za sukces i dobry efekt współpracy z bankami. Nie mieliśmy klientów, teraz ich mamy – także dzięki państwu. - mówił minister cyfryzacji. Zakończyliśmy produkcję aplikacji Protego Safe. Wczoraj została opublikowana wersja na IOS. Rok temu cieszyłem się mówiąc, że oddajemy dowód z warstwą elektroniczną Oddawaliśmy to bodajże przez dziesięć lat. A dzisiaj w ciągu dwóch miesięcy stworzyliśmy aplikację. Wspólnie z Apple i Google. Zrobili coś, czego w wielu państwach Europy tego nie udało się zrobić. Co więcej – zrobilibyśmy to bez Apple’a i Google’a, bo rozwiązanie już mieliśmy. Warto cały czas mówić, że sektor finansowy dzisiaj w większym stopniu jest sektorem technologicznym niż finansowym. Choć obrót pieniędzy jest kluczowy, to Ci którzy nie są technologiczni odstają - dodał Zagórski

Żeby rozwijać biznes potrzebna jest dobra infrastruktura i regulacje. Ale przede wszystkim potrzebni są konsumenci. Bez nich trudniej będzie się rozwijać. Z tego punktu widzenia czas pandemii jest bardzo dużą szansą. Mówiliśmy, że 86 proc. Polaków korzysta z Internetu. Jestem pewny, że korzystanie z sieci jest dużo intensywniejsze - podsumował.