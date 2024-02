TechnoBiznes 2024. Ruszyły konkursy technologiczne „Gazety Bankowej”

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursów technologicznych „Gazety Bankowej”.Po raz 22. wybierzemy Lidera 2023, a po raz 16. - Hit Roku 2024. Nagrodzimy najlepsze już wdrożone rozwiązania projektowe (konkurs Lider 2023) i najlepsze produkty, rozwiązania i usługi skierowane do firm i instytucji (konkurs HIT 2024).

TechnoBiznes 2024, składa się z dwóch części. Zadaniem pierwszej, czyli Lider 2023, jest wyłonienie instytucji czy firm, które w minionym roku dokonały najlepszego wdrożenia w obszarze nowych technologii w trzech kategoriach: Gospodarka 4.0, bankowość́ oraz ubezpieczenia i inne usługi finansowe. Uczestniczą tu podmioty, które w 2023 roku wprowadziły unowocześnienie albo w całości, albo w takim stopniu, że stanowi ono istotny, zamknięty element większej koncepcji, która będzie uzupełniana.

Celem konkursu Hit Roku 2024 jest wskazanie najlepszych rozwiązań́ technologicznych, które będą dostępne w tym roku. Mogą to być np. aplikacje, systemy wspierające zarządzanie, ułatwiające kontakt z klientami, urządzenia, czyli wszelkiego rodzaju rozwiązania, które pozwalają zwiększyć innowacyjność́ działających na terenie Polski przedsiębiorstw i instytucji, wejść na nowe rynki lub po prostu poprawić konkurencyjność.

Zgłoszenia do konkursu Hit Roku 2024 dokonuje producent urządzenia, firma oferująca rozwiązania informatyczne lub usługodawca. Tak jak w przypadku Lidera Roku 2023, Hit dotyczy ofert dla gospodarki, ubezpieczeń́ i bankowości.

TechnoBiznes już od wielu lat śledzi trendy pojawiające się w polskiej gospodarce. Z jednej strony pokazuje to, co już w świecie najnowszych technologii się pojawiło i z powodzeniem funkcjonuje, a z drugiej – wskazuje kierunki, w jakim zmierzają innowacje, co mają one do zaoferowania i w czym widzą swoje szanse. Konfrontacja technologicznej pomysłowości z realiami biznesu zawsze jest inspirująca.

Ostatni rok to szczególna eksplozja rozwoju technologii. Na ustach wszystkich jest sztuczna inteligencja (AI). Czy będzie to wyzwanie czy ułatwienie? Mamy nadzieję, że zgłoszone w konkursie projekty częściowo odpowiedzą na to pytanie. Co tym razem okaże się hitem technologicznym, a które rozwiązania zdobędą tytuł lidera? W naszym konkursie biorą udział firmy małe i duże, spółki o olbrzymich aktywach, funkcjonujące na wielu rynkach, a także przedsiębiorstwa stosunkowo niewielkie. I jedne i drugie potrzebują nowych technologii. Bez nowoczesnych rozwiązań trudno dostosować się do dynamicznych i wymagających realiów rynkowych, niezależnie od wielkości biznesu.

Zgłoszenia do obu konkursów przyjmujemy od 15 lutego 2024 do 2 kwietnia 2024 r.

Wyniki opublikujemy na łamach magazynu „Gazeta Bankowa” oraz na portalach gb.pl i wGospodarce.pl.**

Zgłoszenia można przesyłać́ za pośrednictwem formularzy dedykowanych każdemu konkursowi, umieszczonych w zakładkach na stronie konkursowej. Tam także znajdują̨ się̨ regulaminy.

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji i link do formularza zgłoszeniowego znajduje się POD TYM LINKIEM

Informacje organizacyjne: [email protected] [email protected]