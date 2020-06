Wytypowano 17 spółek do powstającego holdingu spożywczego. Konsolidacja nastąpi w oparciu o działalność Krajowej Spółki Cukrowej - poinformował we wtorek wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Najważniejszym podmiotem z udziałem Skarbu Państwa, w oparciu o który chcemy konsolidować rynek rolno-spożywczy, jest Krajowa Spółka Cukrowa. Będzie ona rozbudowana o kolejne obszary, w których działa - mówił Soboń podczas VI Kongresu Rolników RP.

Wiceminister przypomniał, że już obecnie KSC działa na różnych rynkach m.in. skrobi ziemniaczanej, przetwórstwa zbożowego czy przetwórstwa owoców i warzyw.

Soboń zaznaczył, że na razie nie wiadomo, jakie podmioty będą konsolidowane z KSC. „Mamy tych podmiotów 17. W ciągu najbliższych dni przyjmiemy strategię i przejdziemy już do pełnych badań tych 17 spółek” - poinformował. Dodał, że doradcy wskazali 48 podmiotów, ale MAP ostatnio zdecydowało się na badanie sytuacji (due diligence) tych 17 podmiotów.

„Zależy nam na tym, żeby kierować się troską o to, by było to rozwiązanie oparte na gospodarce, biznesie, ekonomii, by była to konkurencyjna struktura. (…)Chcemy budować silny konkurencyjny podmiot” - tłumaczył wiceminister.

Soboń zaznaczył, że procedura rozpoczęcia konsolidacji rozpoczęła się 25 lutego. Podpisane zostało wówczas porozumienie o wyborze doradcy, a 30 kwietnia został wybrany doradca (KPMG Advisory). Jak mówił, teraz kończy się pierwsza faza konsolidacji i zapewnił, że jest ona przygotowywana w dialogu z plantatorami i pracownikami KSC.

Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2002 r. w wyniku konsolidacji trzech spółek cukrowych Skarbu Państwa. Podstawowy przedmiot jej działalności stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne.

Większościowym udziałowcem KSC jest Skarb Państwa, około 20 proc. akcji należy do plantatorów buraka cukrowego i pracowników. W skład koncernu wchodzi 7 cukrowni (Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice), Zakład „Polskie Przetwory” z siedzibą we Włocławku. Ponadto do KSC należą spółki zależne: Fabryka Cukierków „Pszczółka”, Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu, Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno”, KSC Bioenergetyka oraz cukrownia Moldova ZahÇr” w Cupcini w Republice Mołdawii.

Soboń poinformował, że obecnie w gestii Ministerstwa Aktywów Państwowych jest 19 spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa, 9 rynków hurtowych, 9 spółek z mniejszościowym udziałem SP, Krajowa Spółka Cukrowa, a także 41 spółek nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

PAP/kp