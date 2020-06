Zazdroszczą Polsce? Chcą by dostała mniej z Funduszu Odbudowy

Dotychczasowy podział środków z unijnego Funduszu Odbudowy może zostać oprotestowany przez niektóre kraje. Przedstawiciele coraz większego grona państw uważają, że Polska „nie ucierpiała” w znaczącym stopniu w wyniku pandemii koronawirusa

Polska ma być jednym z największych beneficjentów funduszu. Przy wkładzie własnym 21 mld euro miałaby otrzymać 37 mld euro, zyskując netto 16 mld. M.in. premier Danii Mette Fredriksen nalega jednak, aby ponownie przemyśleć dystrybucję unijnych funduszy i zaostrzyć warunki ich przyznawania. Podział skrytykował również jeden z wysoko postawionych dyplomatów w UE, cytowany przez „Guardian”.

Polska drwi z naszych wartości i jest za to nagradzana. To niedopuszczalne - mówił dyplomata - Kraj, który zdeptał praworządność, unika odpowiedzialności za klimat, nie wykazuje solidarności w kwestii imigrantów i drwi z twierdzenia, że UE jest wspólnotą wartości, patrzy, jak płynie do niego statek pełen pieniędzy.