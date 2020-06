Dobry Start z Bankiem Pekao – wniosek o 300+ bez wychodzenia z domu

1 lipca rozpoczyna się przyjmowanie wniosków w ramach rządowego programu Dobry Start, zwanego 300+. Klienci Banku Pekao będą mogli złożyć wniosek bezpiecznie i całkowicie online - za pomocą bankowości internetowej Pekao24. Ponadto, najmłodsi klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych promocji.

W ramach programu Dobry Start dzieci otrzymują świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Wsparcie przysługuje wszystkim uczniom do 20. roku życia, a w przypadku niepełnosprawności - do 24. roku życia, bez względu na dochód rodziny. Aby otrzymać dofinansowanie należy wypełnić odpowiedni wniosek. Od 1 lipca klienci Banku Pekao mogą to zrobić wygodnie bez wychodzenia z domu. Wystarczy zalogować się do bankowości internetowej Pekao24 i w sekcji „e-Urząd” wybrać wniosek Dobry start. Większość pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu banku - całość zajmie kilka minut.

Wypełniając wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymamy do 30 września. Jeżeli natomiast złożymy go między 1 września a 30 listopada, na świadczenie trzeba będzie poczekać do dwóch miesięcy. Osoby, które wolą wypełnić wniosek w sposób tradycyjny, będą mogły to zrobić od 1 sierpnia osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Pekao to bank oferujący kompleksowe produkty dla całej rodziny. Klienci mogą nie tylko wypełnić wniosek w ramach programu Dobry Start, ale także skorzystać ze specjalnej oferty promocyjnej dla najmłodszych. Zakładając pakiet PeoPay KIDS dla dzieci w wieku 6-12 lat, dziecko może otrzymać 50 zł na start oraz 2 proc. w skali roku na rachunku oszczędnościowym Mój Skarb przez 4 miesiące do 3000 zł. Promocja jest skierowana do nowych klientów i potrwa do końca października. Aby z niej skorzystać rodzic powinien w imieniu dziecka zawrzeć umowę o wszystkie produkty wchodzące w skład pakietu PeoPay KIDS (Konto Przekorzystne dla młodych, rachunek oszczędnościowy Mój Skarb i aplikację mobilną PeoPay KIDS).

Każdy rodzic może założyć pakiet PeoPay KIDS w szybki i wygodny sposób bez wychodzenia z domu w aplikacji mobilnej PeoPay lub bankowości internetowej Pekao24. Do wypełnienia wniosku wystarczy tylko numer PESEL i podstawowe dane dziecka. Nie jest wymagane podawanie danych dokumentu tożsamości swojej pociechy.

PeoPay KIDS to m.in. aplikacja, która wprowadzi najmłodszych w świat finansów za pomocą wirtualnych trenerów – Żubra, Lisa i Złotówki. Dzieci mogą w niej tworzyć wirtualne skarbonki, oszczędzając na wybrane przez siebie cele oraz wykonywać pierwsze przelewy czy dokonywać płatności własną kartą płatniczą. Co ważne, wszystko odbywa się pod kontrolą rodzica.

Bank proponuje również ofertę dopasowaną do oczekiwań nieco starszych (13-17 lat), którzy otrzymają jako bonus 50 zł. Z promocji mogą skorzystać nowi i dotychczasowi klienci, którzy nie mają konta w Pekao. Aby z niej skorzystać, rodzic musi w imieniu dziecka założyć Konto Przekorzystne dla młodych i/ lub rachunek oszczędnościowy Mój Skarb, jeśli ich nie posiada. Promocja obowiązuje do końca sierpnia w oddziałach.

Wszystkie produkty dla dzieci są w Banku Pekao całkowicie darmowe. W przypadku Konta Przekorzystnego dla młodych, klienci do 26. roku życia nie płacą za prowadzenie konta, posiadanie karty oraz wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów na całym świecie. Bezpłatne jest również prowadzenie rachunku oszczędnościowego Mój Skarb, skierowanego dla dzieci od urodzenia do ukończenia 18 lat.