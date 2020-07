Minimalne szanse Gazpromu w apelacji od wyroku arbitrażu

Jako „minimalne” ocenia w czwartek „Niezawisimaja Gazieta” szanse rosyjskiego Gazpromu podczas apelacji od wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. W ten sposób rosyjski dziennik komentuje dokonany przez Gazprom zwrot Polsce 1,5 mld USD nadpłaty za gaz

W tytule czwartkowego artykułu gazeta stwierdza, że zagraniczne firmy znalazły sposób na wyciąganie środków od Gazpromu. Ekspert Oleg Czeredniczenko z Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Plechanowa powiedział, że drugi precedens, jakim jest wygrana PGNiG w arbitrażu - po wcześniejszej wygranej ukraińskiego Naftohazu - otwiera drogę innym klientom Gazpromu do wstecznego kwestionowania warunków finansowych zawartych kontraktów.

To raczej nie jest osłabienie Rosji na rynkach zagranicznych jako kluczowego dostawcy błękitnego paliwa, a bodziec do jak najszybszego zrewidowania zasady „take or pay” i innych formuł rozliczania cen, które nie są zgodne z obecnymi realiami - powiedział Czeredniczenko.